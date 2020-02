Theater-Ticker

+++ Arbeit bestimmt unseren Alltag. Sei es die bezahlte oder die unbezahlte Arbeit. Aber wie bestimmt sich ihr Wert? Beim Gedankengemüse, dem gemeinsamen Kochen und Diskutieren mit Autorin und Anthropologin Luna Ali, lädt die künstlerische Workshopreihe Universen am 17. März, 19 Uhr, auf der Cumberlandschen Bühne zu inspirierenden Gedanken und Fragen ein.

+++ Am 6. März ist Maren Kroymann mit Band und ihrem Programm „In my Sixties“ zu Gast im Schauspielhaus. Die Schauspielerin und Karabettistin, deren Karriere gerade noch mal so richtig Fahrt aufnimmt, blickt nicht zum 60. Geburtstag wehmütig auf ihr gelebtes Leben zurück, sondern zeigt uns, wie Revolution und Emanzipation ihr Leben prägen. Eine Frischzellentherapie mit Depotfunktion.

+++ Ein Gespräch in Briefen von Marina Zwetajewa und Rainer Maria Rilke lesen Wolf List und Jana Lissovskaia am 10. März um 19.30 Uhr in der Cumberlandschen Galerie. Dieser einzigartige deutsch-russische Austausch einer literarischen Liebe offenbart eine genaue Kenntnis von Rilkes Gedichten und wird musikalisch von Martin Schütz begleitet.

+++ Auf einen besonderen Rundgang hinter die Kulissen des Schauspielhauses geht das Publikum beim Rechercheprojekt Weltmeister, das am 7. und 8. März zu sehen ist. Dabei kann man nicht nur unbekannte Orte des Theaters entdecken. Es geht um deutsche Erinnerungskultur, die mit einem multinationalen Ensemble erforscht wird.