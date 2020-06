Theater-Ticker

+++ On Air – Theater digital: Das Schauspiel Hannover hat auch einen digitalen Spielplan voller multimedialer Kulturangebote, die von zu Hause aus nutzbar sind. Podcasts, Hörstücke, Streams, Datingserien, Theaternovelas, Märchen und Onlineworkshops finden sich auf der Website www.schauspielhannover.de/onair

+++ Auf die Ohren - Sie bringen’s mit, Wir lesen’s vor: Schicken Sie Ihre Lieblingstexte, von Romanen über Rezepte, Gedichte, Mahnungen, Gerichtsvorladungen bis zum Einkaufszettel an das Schauspiel Hannover, das Ensemble bringt die Texte am 13. Juni im Hoftheater auf die Bühne! Sing‘s Mir! – Sie wünschen, wir singen’s! Schicken Sie auch Ihre Song-Wünsche und erzählen Sie Ihre Geschichte dazu. Gesungen wird bereits am 11. Juni.

Einsendungen an kommunikation@staatstheater-hannover.de

+++ THE WOW MUST GO ON* / Beim Hoftheater ist von Mittwoch bis Sonnabend jeden Abend Showtime.

11. Juni Ensemble Nights – Schauspiel Unplugged: Theaterkaraoke & Sing’s mir! Die Eröffnung mit Ensemble, Sonja Anders und dem Orchester im Treppenhaus ++ 12. Juni Ensemble Nights: In Erwartung der Umarmung Skizzen aus der Isolation ++ 13. Juni Ensemble Nights – Schauspiel Unplugged: Auf die Ohren ++ 14. Juni House of Many: Shamiat - Konzert von Solo Duo ++ 17. Juni Ensemble Nights: Feinde Finden + Spiel mir das Lied! ++ 18. Juni KOKI Frischluft Kino – „Kahlschlag“ – Film & Gespräch ++ 19. Juni KOKI Frischluft Kino ++ 20. Juni Ensemble Nights – Schauspiel Unplugged: Sing‘s mir! ++ 21. Juni Die Region Hannover lädt ein: Im Sound der Sterne – Ein kosmischer Klangabend mit Denise M`Baye und Malte Lahrmann ++ 24. Juni Ensemble Nights: Onkel Mario hat Geburtstag + „Das Günther light“-Konzert ++ 25. Juni KOKI Frischluft Kino ++ 26. Juni Ensemble Nights: Die halbe Stunde + NOT ALL MEN – Songs from the Soft Spot ++ 27. Juni Ensemble Nights – Schauspiel Unplugged ++ 28. Juni Figurentheater Neumond – ab 4 Jahren ++ 1. Juli Die Region Hannover lädt ein: Burghart Klaußner liest aus seinem Roman „Vor dem Anfang“

++ 2. Juli Im Herzen tickt eine Bombe von Wajdi Mouawad ++ 3. Juli Die Region Hannover lädt ein: Sharon Kam und Stephan Kiefer ++ 4. Juli Die Region Hannover lädt ein: Markus John und Thorsten Encke begegnen Theodor Lessing

++ 5. Juli Hof- & Hör-Verknüpfung Audiowalk ++ 8. Juli PLANTKINGDOM.FREMDE WELTEN ein Projekt des Theater an der Glocksee ++ 9. Juli KOKI Frischluft Kino ++ 10. Juli Das Vierte Reich von Neil LaBute ++ 11. Juli Ensemble Nights: Kasimir und Karoline

Alle Termine, Anfangszeiten und Ticketpreise für das Hoftheater werden auf schauspielhannover.de veröffentlicht. Es wird gebeten, bis zum Einnehmen des festen Sitzplatzes im Theaterhof eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

*Vorbehaltlich der Spielgenehmigung