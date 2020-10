Theater-Ticker

+++ Judas, ein Name der zum Inbegriff des ultimativen Verrats wurde. Die niederländische Autorin Lot Vekemans lässt ihn in ihrem Monolog zum ersten Mal selbst sprechen. Judas tritt aus dem Schatten der jahrhundertelangen Verachtung ins Rampenlicht. Er liefert uns keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, sondern nimmt uns mit auf seine Seite der Geschichte. Die Geschichte von Judas und Jesus, in der die Tat des Verrats neu beleuchtet wird. Es spielt Amelle Schwerk. Am 9. und 23. November in der Cumberlandsche Galerie.

Sicher im Schauspielhaus: Um den Theaterbesuch so sicher wie möglich zu machen, hat das Schauspiel Hannover ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Derzeit wird nur rund ein Viertel der Sitzplätze verkauft – so ist sichergestellt, dass der Abstand von 1,50 Meter auch während der Vorstellungen eingehalten wird. Im Zuschauersaal werden rund um die Uhr die CO2-Werte gemessen. Die hochmoderne Klimaanlage führt kontinuierlich frische Luft von außen zu.