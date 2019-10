Vom Zauber des Musiktheaters

In den Wintermonaten lädt das Team von „Xchange“ alle Familienbanden zu einem bunten interaktiven Angebot in die Staatsoper Hannover ein.

Sturmfrei

Familienmanagement ade: Das neue Format „Sturmfrei“ gibt Eltern die Möglichkeit, entspannt in eine Opern-, Konzert- oder Ballettvorstellung zu gehen, während die Kinder parallel in einem Workshop auf der Probebühne musikalisch, szenisch und bewegend aktiv werden. Parallel zur Vorstellung von „Salome“ findet am 8. November das erste Mal „Sturmfrei“ statt.

Schatzsuche im Opernhaus

Am Sonntagnachmittag beginnt die „Schatzsuche im Opernhaus“. Auf der Suche nach Geheimnissen und unbekannten Orten kommen die jungen Schatzsucher und Schatzsucherinnen dem Zauber des Musiktheaters näher und werden selbst aktiv bei der Entdeckungstour durch das alte Gebäude. Die nächsten Termine: Am 27. Oktober und 10. November, jeweils um 14 Uhr.

Orchest.er.leben

In dem interaktiven Orchesterworkshop gestalten Musiker und Musikerinnen des Niedersächsischen Staatsorchesters gemeinsam mit der Abteilung „Xchange“ eine musikalische Begegnung für Familien. Zuhören, nachfragen, ausprobieren, basteln – hautnah erleben Familien die Orchestermitglieder, ihre Geschichten und kammermusikalische Kostproben. Die Reihe startet am 16. November um 11 Uhr.

„Hänsel und Gretel“ Sing-Along

Einmal nach Herzenslust in den Operngesang mit einstimmen – bei dieser besonderen Vorstellung der hannoverschen Kult-Inszenierung „Hänsel und Gretel“ ist das Mitsingen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Ausgewählte Stücke der Oper werden im Vorfeld bei einer Sonderprobe einstudiert, damit am Abend der Vorstellung der Gesang nicht nur von der Bühne, sondern aus dem gesamten Zuschauerraum erklingt. Vorstellungstermin ist der 4. Dezember, 18 Uhr, der Probentermin wird allen Karteninhaberinnen und Karteninhaber gesondert mitgeteilt.