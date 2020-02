Von der Schwierigkeit, ein guter Mensch zu sein

die Regisseurin Barbora Horáková

Priska Ketterer / Theater Basel

Was reizt Sie an der „Griechischen Passion“?

Zentral für dieses Stück ist die Frage, ob und wie man als Individuum in der Gesellschaft eine Rolle spielen, ob man als Einzelperson überhaupt etwas bewirken kann. Eine weitere Frage lautet: Was wäre die Welt ohne Glauben? Und was, wenn wir jegliche Moral verlören?

Die Oper ist also ein Stück über Religion?

Nicht nur, aber sie ist natürlich inspiriert von der Passionsgeschichte und orientiert sich in ihren vier Teilen an wesentlichen Ereignissen der Karwoche. Es gibt also eine starke symbolische Ebene – und Religion selbst beruht auf Symbolen, denen man nur nachforschen, die man nie ganz erklären kann. Manche glauben an diese Symbole, andere glauben an etwas anderes.

Als Hausregisseurin werden Sie drei Jahre lang einmal pro Saison hier arbeiten. Wie war Ihre Ankunft in Hannover?

Ich fühle mich hier extrem wohl. Ich war zuletzt in London, einer schnellen, chaotischen, unruhigen Stadt. Hier dagegen ist es sehr ruhig und angenehm. Ich wurde sogar von Fremden auf der Straße gegrüßt, einfach so.