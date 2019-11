Weihnachten im Wald

Nach der Premiere des Familienstücks „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren wird Ronja im Dezember ganze 16-mal den Mattiswald auf der Bühne des Schauspielhauses erkunden und Wilddruden, Graugnomen und Rumpelwichten begegnen. Passend zur Adventszeit werden im Schauspielhaus und Ballhof zahlreiche Sonderaktionen für Kinder und Familien angeboten.

Am 1. Dezember wird der festliche Monat mit der großen Kinderweihnachtsfeier eröffnet. Von 15 bis 17 Uhr lädt das Team des Theaters dazu ein, über den Höllenschlund zu springen, Stockbrot zu backen und zu basteln. Schauspieler Sebastian Nakajew wird gemeinsam mit den Kindern den Baumstammkampf proben, draußen gibt es ein gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot, ein großes Kuchenbuffet versüßt den Nachmittag und in der Fotoecke gibt es viele Kostüme.

Der Eintritt zur Kinderweihnachtsfeier im Foyer des Schauspielhauses ist frei.

Eine Weihnachtslesung für Kinder zwischen vier und zehn Jahren findet am 14. Dezember um 15 Uhr auf der Cumberlandschen Bühne statt. Die Schauspieler Fabian Felix Dott und Sebastian Nakajew lesen Ulrich Hubs Weihnachtsgeschichte und laden alle Kinder und deren Eltern ein, mit den beiden Schafen auf die Suche nach dem neugeborenen Heilsbringer zu gehen.

Im Ballhof Café öffnet sich jeden Abend vom 01. bis 20. Dezember um 17.30 Uhr ein Türchen des lebendigen Adventskalenders des Märchennetzwerks. Solo oder im Tandem präsentieren Erzählerinnen und Erzähler Märchen aus aller Welt für große und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer. Dazu gibt es Kekse und Kakao – und ein bisschen Ruhe vom Weihnachtsmarkttrubel draußen vor der Tür.

Familiensonntag bei „Ronja Räubertochter“!

Erwachsene in Begleitung von Kindern erhalten 25 Prozent Rabatt auf den regulären Kartenpreis für „Ronja Räubertochter“. Rabatt ist nur gültig in Kombination mit dem Kauf einer ermäßigten Karte für Schülerinnen und Schüler. Familienvorstellungen stehen an folgenden Tagen auf dem Programm: Am 1., 15., 22., 25., 26. und 29. Dezember sowie am 21. Januar 2020.