Wem gehören die Ressourcen?

The Männy. Eine Menschtierverknotung von Kevin Rittberger, Dasniya Sommer und Nora Khuon Regie: Kevin Rittberger

Mit: Fabian Felix Dott, Tabitha Frehner, Anja Herden, Torben Kessler, Alban Mondschein Uraufführung: 21. Februar, 19.30 Uhr, Ballhof Zwei

Ich bin unfähig, das Kleine im Alltag als etwas zu akzeptieren, das es zu behandeln gilt. Ich sträube mich dagegen. Wenn ich etwa Schnupfen habe oder zu wenig Geld verdiene, wenn meine Beziehung platzt, nachdem wir es wirklich lange versucht haben, mit Paartherapie und allem, so bin ich der Meinung, dass all das nichts Relevantes darstellt. Das gehört hier nicht hin, in diese irre komplett kaputtzerstörte Welt, auch wenn wir uns auf Tinder kennengelernt haben und der ein oder andere Mensch hier damit mehr anfangen kann als mit der Besiedlung des Mars.“

Mit diesen Worten eröffnet Kevin Rittberger sein neues Stück „The Männy“ und macht sich damit in die nahe und ferne Zukunft auf. Die konkrete Utopie der kommenden Welt interessiert ihn. Und so durchstreifen er und das Ensemble die nächsten 400 Jahre unserer Erde. Was wird passieren mit unserer ruinierten und doch so schönen Erde? Wird die Bevölkerung sich vervielfachen oder schrumpfen? Wem gehören die restlichen Ressourcen? Wer kümmert sich um wen?

„The Männy“ behandelt die Geschichte der Symbiontin Camille, die noch Mensch ist und immer mehr Monarch-Schmetterling wird und den menschlichen Gattungsnarzissmus überwinden will. „The Männy“ erzählt über fünf Generationen von der Gemeinschaft der „Kompostisten“, die unsere zerstörerische Lebens- und Produktionsweise immer weiter verlernen, um einen Versuch des Überlebens zu wagen. „The Männy“ verhandelt aber auch die Idee der Besiedelung des Mars, dem alten Sehnsuchtsort für Freiheit, Gleichheit und Solidarität. „The Männy“ bezweifelt den Menschen als Krone der Schöpfung. „The Männy“ fragt danach, in welchem Verhältnis Gefühl und Rationalität künftig stehen werden.

Inspiriert von Texten von Donna Haraway, Alexander Bogdanov und vielen mehr entwickeln sich verschiedene Welt-Werdungen, die sich berühren und entfernen: Expansion trifft auf Reduktion, überfüllte Zeit auf erfüllte Leere, der radikale Neuanfang auf die Fortschreibung der Geschichte, Konkurrenz auf Kooperation.

Kevin Rittberger, der sowohl Text, Inszenierung als auch Bühnenbild verantworten wird, ist Gewinner des „Kurt-Hübner-Regiepreises“, des „Jürgen-Bansemer-&-Ute-Nyssen-Dramatikerpreises“ und inszenierte unter anderem am Theater Basel, dem Schauspielhaus Hamburg und dem Düsseldorfer Schauspielhaus.