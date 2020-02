Wie klingt nur Sahnetorte?

ZÄHLEN UND ERZÄHLEN Musiktheater für Unerwachsene

von Mauricio Kagel ab 6 Jahren Inszenierung: Karsten Barthold Bühne und Kostüme: Veronika Kaleja

Dramaturgie: Julia Huebner

Musiktheatervermittlung: Marleen Kiesel

Sängerin: Weronika Rabek Niedersächsisches Staatsorchester Hannover Premiere: Sonntag, 15. März, 15 Uhr, Ballhof Zwei

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wie kann sich aus einzelnen Ideen eine gemeinsame Geschichte entspinnen? Welche Figuren werden die Bühne betreten? Welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen? Und wie kommt die Geschichte zu einem schlüssigen Ende? Zusammen mit den Musiktheatervermittlerinnen der Staatsoper geht es vorweg um die Frage, wie man in der Gruppe eine neue Geschichte erfinden und erzählen kann.

Zwölf junge Autorinnen und Autoren, Schülerinnen und Schüler, kommen zu Wort. So lautet die Anweisung des Komponisten Mauricio Kagel in seiner Partitur „Zählen und Erzählen“ aus dem Jahre 1976, die eher eine mehrseitige „Konzeptidee“ als geschriebene Noten enthält. Reihum kreist unter den Kindern der „Erzählball“, so ist es von Kagel festgelegt. Alle haben die gleiche Redezeit und die gleiche Chance, ihre Gedanken mit einzubinden. Die Beteiligten der Produktion lassen sich von den Ideen der jungen Geschichtenerzählerinnen und -erzähler inspirieren. Dann macht sich das Regieteam mit den Ensemblemitgliedern an die Arbeit und bringt die Welt mit den erfundenen Figuren mit Klängen und musikalischen Versatzstücken innerhalb von zehn Tagen auf die Bühne.

Welche Elemente der Geschichte fließen am Ende in die Bühnenaufführung ein – welche Geschöpfe finden ihren Platz? Welche Konflikte werden ausgetragen? Und wie klingt überhaupt Sahnetorte? Viele bunte Ideen, denen sich Regisseur Karsten Barthold und sein Team gern stellen.