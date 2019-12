„Would you dance if I asked you to dance?“

Tabitha Frehner ...

Bester Vorsatz fürs neue Jahr?

Aufhören zu rauchen

Dümmster Vorsatz fürs neue Jahr?

Aufhören zu rauchen

Raclette oder Fondue?

Die Schweizerin sagt: Fondue (mit Schweizer Kirschwasser – sehr wichtig!)

Liebstes Getränk zum Jahreswechsel?

Champagner, selbstverständlich.

Das beste Ereignis 2019?

Held*innen! Hoffentlich!

Nils Rovira Muñoz ...

Bester Hit für 0.00 Uhr?

„Rise Like a Pheonix“ – Conchita Wurst

Liebstes Getränk zum Jahreswechsel?

Moscow Mule

Spice Girls oder David Bowie?

Spice Girls

Das beste Ereignis 2019?

Heiße Therme with my love in den Bergen von Chile im Schnee

Torben Kessler ...

Bester Vorsatz fürs Neue Jahr?

Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füg auch keinem andern zu.

Dümmster Vorsatz fürs Neue Jahr?

ein Auto kaufen wollen

Bester Hit für 0.00 Uhr?

„Who Wants to Live Forever“ von Queen

Glückskeks oder Bleigießen?

Wachsgießen

Caroline Junghanns ...

Raclette oder Fondue?

Silvesterkarpfen

Liebstes Getränk zum Jahreswechsel?

Lauterbacher Tropfen – genannt ‚Grüner‘

Spice Girls oder David Bowie?

Ziggy Stardust

Das beste Ereignis 2019?

Der Vollmond auf der Südhalbkugel

Nicolas Matthews ...

Dümmster Vorsatz fürs Neue Jahr?

Auf einen Beachbody hinarbeiten

Raclette oder Fondue?

Fondue

Liebstes Getränk zum Jahreswechsel?

Robby Bubble

Das beste Ereignis 2019?

Ein Festengagement gekriegt zu haben