Freizeitmesse präsentiert die Highlights 2020

Vom 29. Januar bis 2. Februar ist das Messegelände in Hannover wieder Hotspot für alle Reiselustigen, Aktivsportler, Caravaning-Fans und Fahrrad-Junkies. Auf der abf, Norddeutschlands größter Freizeitmesse, präsentieren rund 800 Aussteller neueste Reise- und Freizeittrends in den verschiedenen Themenwelten Reisen & Urlaub, Caravaning & Camping, Fahrrad & Outdoor und Aktiv & Fit. „On top“ gibt’s die AUTOTAGE Hannover, die Bau- und Gartenmesse B.I.G. sowie die Supreme Heimtiermesse und die Photo + Adventure. „Die Kenner wissen Bescheid: Die abf bietet viele Veranstaltungen unter einem Dach zu einem Preis“, sagt Lars Pennigsdorf, Sprecher der Fachausstellungen Heckmann.

Reisen & Urlaub begeistert mit Faszination Asien

Die Themenwelt Reisen & Urlaub steht in diesem Jahr ganz im Zeichen Faszination Asien – so das Motto der diesjährigen Partnerregion. „Die Besucher haben die Gelegenheit, die vielseitigen Facetten des Kontinents kennenzulernen“, sagt Lars Pennigsdorf. Asien-Experten stellen die schönsten Destinationen vor. Dazu zählen neben den bekannten Regionen wie Thailand und Bali beispielsweise Malaysia, Singapur, die Philippinen oder auch Indien. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf ein spannendes Vortrags-, Kultur- und Unterhaltungsprogramm sowie kulinarische Genüsse freuen. Nach wie vor im Trend liegt aber auch Urlaub in Deutschland. Ob mit dem Bus, dem Camper oder mit dem Zug – Deutschland hat fantastische Ziele zu bieten, und die werden auf der Messe in Bild und Wort gezeigt. Genau wie die schönsten Campingplätze des Landes.

Für die, die es nicht Richtung Osten zieht, bietet die abf-Themenwelt 2020 unter anderem spannende Destinationen in den USA und Kanada sowie auf den Bahamas. Ein weiterer Schwerpunkt richtet sich an Deutschland-Touristen, denn dass der Urlaub im eigenen Land boomt, zeigen die seit Jahren steigenden Buchungszahlen.

Vorträge und Filme rund ums Thema Urlaub weltweit bieten zudem das abf-Reiseforum und der Rundreisenspezialist TARUK in seinem besonderen Vortragsdom.

Think B.I.G. – auf der Baumesse dreht sich alles ums Wohnen, Einrichten und Gärtnern

Parallel zur abf findet auf dem Messegelände die Baumesse statt. Rund 250 Aussteller bilden hier die wichtigste Anlaufstelle für alle, die neu bauen, sich einrichten oder ihren Garten gestalten lassen möchten.

„Statt stundenlang im Internet nach den besten Anbietern, Preisen und Produkten zu suchen, erhalten die Besucher auf der B.I.G. eine umfassende Beratung und wertvolle Informationen vom Fachmann aus erster Hand und unter einem Dach“, berichtet Pennigsdorf.

Top-Trend: Unterwegs im mobilen Heim

Die Themenwelt Caravaning & Camping zählt seit Jahren zu den besucherstärksten Bereichen der abf. Verschiedene Hersteller informieren die Besucher über Modelle für den kleinen Geldbeutel, Wohnwägen, Wohnmobile und Caravanbusse bis hin zu Luxusmobilen.

Sportlich unterwegs auf der Fahrrad & Outdoor

Kurz vor dem Start der Freiluftsaison haben Besucher in der abf-Themenwelt Fahrrad & Outdoor die Möglichkeit, sich mit allem einzudecken, was man für den sportlichen Neustart braucht – Equipment, Bekleidung und Ausrüstung. Liebhaber des Radfahrens kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Wassersportfans und Funsportler.

Aktiv & Fit zum Jahresbeginn

Von der Funktionskleidung in- und outdoor über Vibrationshanteln und Sportgeräte bis hin zu Wellnessprodukten – in der Themenwelt Aktiv & Fit dreht sich alles um Produkte für einen fitten und gesunden Lebensstil.

Besonderes Highlight: Das bellicon JUMPING Event am Freitag, 31. Januar, 17 bis 20 Uhr, bei dem rund 150 Fitnessbegeisterte drei Stunden ein Trampolin-Powerworkout mit den Trainerinnen Ashanti Häckel und Verena Grosskreuz erleben dürfen.