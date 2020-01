abf-Besucher profitieren von der Frühbucher-Aktion

Kontakt perfecta Werksvertretung

André Dornbusch

Unter der Burg 2

38228 Salzgitter

Telefon: (05 31) 2 88 95 83

E-Mail: perfecta- niedersachsen@web.de Sie finden uns auf der abf

Halle 26, Stand A10

Über 160 000 zufriedene Kunden können sich nicht irren. Perfecta Qualität ist, das Versprochene zu halten! Daran orientieren wir uns bereits seit mehr als 45 Jahren.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, arbeiten über 100 motivierte Mitarbeiter in unseren Werken in Westendorf und Grimma. Zunächst werden Sie vom Fachberater vor Ort seriös und ausführlich beraten, danach wird für die Fertigung genau Feinmaß genommen und abschließend von werkseigenen Montageteams sauber montiert – so arbeitet Perfecta.

Perfecta garantiert mit ihrer patentierten Montagetechnik „Wechsel ohne Dreck“ den absolut schmutzfreien Austausch alter Fenster und Türen an nur einem Tag, ohne dass dabei Tapeten, Fliesen oder Bodenbeläge beschädigt werden. Zurück bleiben zufriedene Kunden mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht. So einfach kann sauber sein.

Die Qualität unserer Fenster zeigt sich in vollausgeschäumten Kunststoffrahmen, homogen verschweißten Außenwinkeln und von Hand eingezogenen Dreifachdichtungen für einen optimalen Wärme- und Schallschutz. Bei den Verglasungen verwenden wir hochwertiges Markenisolierglas mit einem Glasabstandhalter aus Edelstahl. Im verdeckt liegenden Beschlagsystem sind die Sparbelüftung sowie Sicherheitsbeschläge bereits integriert.

In unserem Programm finden sich auch Kunststoff/Alu-Fenster, Holz/Alu-Fenster, Haustüren und Rollläden in vielen Varianten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns einfach auf der Messe abf/B.I.G. Hannover in Halle 26 am Stand A10 und profitieren Sie von unserer Frühbucher-Aktion nur zur Messe. Oder rufen Sie uns einfach an unter Telefon (05 31) 2 88 95 83. Unser Fachberater André Dornbusch freut sich auf Sie!