1946 wurde Hannover gleich zweimal zur Landeshauptstadt

Hannover

Wenn das Bundesland Niedersachsen jetzt 75 Jahre alt wird, wird seine Landeshauptstadt es natürlich auch. Wobei Hannover im Jahr 1946 sogar zweimal zur Hauptstadt wurde: tatsächlich im November zwar Niedersachsens Landeshauptstadt, aber zuvor schon im August die Hauptstadt des Landes Hannover, das kurz darauf in Niedersachsen aufging. Es waren wirre Jahre nach dem Krieg.

„Aus Ruinen entwickelte sich Hannover“

„Wir freuen uns mit unserer Landeshauptstadt“: Nach Oberbürgermeister Belit Onay spricht Ministerpräsident Stephan Weil beim Landeshauptstadtgeburtstag. Quelle: Christian Behrens

Jetzt gab es doppelten Grund zum Feiern – und deshalb am Freitagabend einen Festakt im Neuen Rathaus. Oberbürgermeister Belit Onay erinnerte daran, wie zerstört Hannover nach dem Krieg war. „Aus Ruinen entwickelte sich Hannover zu einer internationalen Marke“, spielte Onay auf Messen und Expo an. Heute sei Hannover weltoffen und modern, Menschen aus 180 Nationen lebten in der Stadt. Und inzwischen nehme die Landeshauptstadt ihre Rolle selbstbewusst wahr – und meist „Hand in Hand“ mit dem Land, sagte der OB.

„Hand in Hand“ mit dem Land: Oberbürgermeister Belit Onay beim Festakt. Quelle: Christian Behrens

Ministerpräsident Stephan Weil widersprach da nicht. Er gratulierte „im Namen von mehr als acht Millionen Niedersachsen – wir freuen uns mit unserer Landeshauptstadt“. Er bescheinigte in einer gewohnt launigen Rede, wie gut sich das Verhältnis der Niedersachsen zu Hannover „über die Jahrzehnte entkrampft“ habe.

Verhältnis entkrampft

Kieran Drake, der stellvertretende Botschafter von Großbritannien, sprach von einer „besonders langen gemeinsamen Geschichte von Hannover und Großbritannien“, Regionalbischöfin Petra Bahr imaginierte einen munteren Stadtrundgang mit Philosophin Hannah Arendt. Rund 175 geladene Gäste feierten mit ihnen, darunter Ehrenbürger Herbert Schmalstieg und sein Altbürgermeisterkollege Stefan Schostok, der Berliner Staatsminister Hendrik Hoppenstedt, Uni-Präsident Prof. Volker Epping, Messechef Jochen Köckler, Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und viele mehr.

Eigentlich hatten Stadt und Land für dieses Wochenende eine große Party am Maschsee geplant, um das gemeinsame Jubiläum zu feiern. Wegen der unsicheren Corona-Lage hat man die große Seesause bereits im Sommer abgesagt – die Ehrenstunde im Rathaus wollte man aber nun nicht auch noch verschieben. Onay versprach, dass das Fest am 10./11. Juni 2022 nachgeholt werde.

Nach dem Festakt in der Kuppelhalle zog die Gesellschaft in den Gartensaal, wo Onay eine überdimensionale Geburtstagstorte anschnitt – natürlich mit dem Wappen der Landeshauptstadt Hannover.

Ein Schritt zur Gründung Niedersachsens: Im hannoverschen Rathaus konstitutierte sich 1946 der Hannoversche Landtag. Am Redepult der Brite Sir Brian Robertson. Quelle: Reinhold Leßmann/Historisches Museum Hannover

Kunze und Goldlocc

Dazu gab es Musik. Heinz Rudolf Kunze durfte mit „Die ganz normalen Menschen“ und „Die Zeit ist reif“ sogar zweimal antreten, das Knut-Richter-Trio spielte „S’Wonderful“, die Vivid-Voices stimmten „Die Gedanken sind frei“ an und Goldlocc konzertierte mit „Plan for tonight“. Musik aus sieben Jahrzehnten – das passte zum Festakt.

Von Conrad von Meding