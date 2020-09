Hannover

„Es ist die schwierigste Zeit für Schausteller seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Fred Hanstein. Der erste Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen der Markt- und Schaustellerbetriebe hat ein Konzept für das traditionelle Oktoberfest auf dem Schützenplatz auf die Beine gestellt. Beteiligt waren auch die Region, die Stadt und die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste. Nach Monaten der Planung drehen sich ab Freitag, 2. Oktober, erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder die Karussells in Hannover.

Veranstalter erwarten 100.000 Besucher in 23 Tagen

„Viele Betreiber hatten in diesem Jahr noch gar keine Chance, überhaupt aufzumachen, am Freitag sieht man hier strahlende Gesichter“, sagt Hanstein. Allerdings wird das Konzept für das vierwöchige Oktoberfestes anders aussehen und die Veranstaltung unter dem Namen „ Herbstvergnügen“ laufen. „Temporäre Märkte wie dieser wurden in anderen Städten sehr gut angenommen. Wir hoffen auf 100.000 Besucher in 23 Tagen“, sagt Harald Müller, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Volksfeste Hannover.

Das „ Herbstvergnügen“ läuft zwar vier Wochen lang, doch das neue Konzept sieht gleich mehrere Änderungen vor. Dazu gehört auch, dass der Montag und der Dienstag Ruhetage sind. Außerdem fällt das Feuerwerk aus, und die Bandbreite an alkoholischen Getränken ist eingeschränkt. „Wir haben uns zwar gegen ein Alkoholverbot entschieden, aber Cocktails und harte Spirituosen gibt es nicht“, sagt Müller. Der Ausfall des Feuerwerks sei zwar schade, doch in den kommenden Wochen käme es auf ein gelungenes Hygienekonzept an, sagt Müller.

Dreimal musste die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste ihre Maßnahmen nachbessern. Das aktuelle Konzept sieht vor, dass bis zu 3.300 Gäste zeitgleich auf dem Gelände sein dürfen. Die Maskenpflicht gilt an allen Geschäften; auch wenn sie auf den Laufwegen keine Pflicht ist, ist jeder Besucher angehalten, einen Mund-Nasen-Schutz mit sich zu führen, sagt Müller. Das gilt auch für die Zelte. Dort gelten Regeln wie in Restaurants: Alltagsmasken müssen getragen werden, bis die Gäste an ihrem Tisch sitzen. Außerdem gibt es auf dem Festgelände ein Einbahnstraßensystem und Desinfektionsmittelspender an jedem der 83 Geschäfte. Darunter sind auch 17 Fahrgeschäfte.

Digitales Ampelsystem soll Warteschlangen verhindern

Neu ist der Erwerb von Eintrittskarten, diese können die Besucher am Haupteingang Gilde-Tor erwerben. Auch das gehöre zu dem Konzept temporärer Freizeitpark, erklärt Müller. Anders als in einem gewöhnlichen Freizeitpark liegt der Eintritt in Hannover allerdings nur bei 2 Euro, und die Besucher bekommen ihr Geld in Form von Gutscheinen zurück. Um die Warteschlangen möglichst klein zu halten, könnte bei erhöhtem Andrang auch das Hannoversche Tor als zweiter Eingang genutzt werden. Über ein Ampelsystem könnten Interessierte sich online über die aktuelle Situation auf dem Schützenplatz informieren. „Bei Gelb ist mit erhöhter Wartezeit am Eingang zu rechnen, bei Rot ist der Einlass vorerst gestoppt“, so die Veranstalter.

Schausteller und Mitarbeiter sind angehalten immer wieder auf die Hygieneregeln hinzuweisen, außerdem werde es regelmäßige Kontrollen auf dem Schützenplatz geben. Über mögliche Nachbesserungen sowie die Gefahr eines vorzeitigen Abbruchs bei zu hohem Risiko seien die Schausteller durch die Verwaltungen von Region und Stadt informiert worden. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen und an den gesunden Menschenverstand appellieren, denn wir wollen das ja im kommenden Jahr auch noch machen“, sagt Müller.

Veränderte Öffnungszeiten am 3. Oktober

Das „ Herbstvergnügen“ öffnet am Freitag, 2. Oktober. Von Mittwoch bis Freitag ist der Park ab 15 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 14 Uhr. Einzige Ausnahme ist der Sonnabend, 3. Oktober, da geht es erst um 16 Uhr los, Grund dafür ist das Heimspiel von Hannover 96 in der nahe gelegenen HDI-Arena. Weitere Informationen und die digitale Ampel gibt es unter www.oktoberfest-hannover.de.

