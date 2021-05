Anrufer droht jüdischer Gemeinde in Hannover mit Brandanschlag

Hannover

Nach dem Wiederaufflammen des Nahost-Konflikts und einer anschließenden Reihe von antisemitischen Zwischenfällen in ganz Deutschland wächst nun auch in Hannover die Sorge vor islamistischen Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Wie die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover bestätigt, hat ein bislang unbekannter Anrufer bereits am Montag in einem Telefonat einen Brandanschlag auf die Synagoge in Hannover-Stöcken angekündigt. „Der Anrufer hat am Montagmorgen damit gedroht, unsere Synagoge anzuzünden“, berichtet die Vorsitzende Rebecca Seidler. Wie schon 2019 nach dem antisemitischen Anschlag in Halle stehe die Synagoge in Stöcken nun vorsichtshalber unter Polizeischutz.

Polizei soll Sicherheit gewährleisten

Wegen der Äußerungen des unbekannten Anrufers ermittelt laut Polizeidirektion Hannover inzwischen bereits der Staatsschutz. Vor allem werde ein möglicher Zusammenhang mit der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt geprüft. Der Polizeisprecher verweist auf eine aktuelle Anordnung des Innenministeriums. Wegen des Nahost-Konfliktes sind demnach alle Polizisten im Streifendienst angehalten, jüdische Einrichtungen besonders gut im Blick zu behalten, um deren Sicherheit zu gewährleisten.

Größte Liberale Jüdische Gemeinde in ganz Deutschland

Die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde vermutet einen unmittelbaren Zusammenhang mit den schweren Gefechten zwischen Israel und den Palästinensern. „Ich persönlich nehme das an“, sagt Seidler. Sie stehe deshalb in einem guten und regelmäßigen Austausch mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Erst am Mittwochmorgen habe sie persönlich mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius gesprochen. „Trotzdem sind wir wegen des Vorfalles weiterhin sehr besorgt“, sagt Seidler.

Die Gemeinde mit Synagoge in Stöcken ist mit rund 750 Mitgliedern derzeit die größte Liberale Jüdische Gemeinde in ganz Deutschland.

Von Ingo Rodriguez