Die Veloroute 10 vom City-Ring über Linden-Mitte, Badenstedt und Davenstedt soll bis zur Stadtgrenze in Richtung Empelde erweitert werden – wenn es nach dem Willen des Bezirksrats Ahlem-Badenstedt-Davenstedt geht.

Die geplante Veloroute 10 soll bis an die Stadtgrenze in Richtung Empelde erweitert werden – das will der Bezirksrat. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archivbild)