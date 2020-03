Hannover

Die Tat in der Ahlemer Dachgeschosswohnung war an Grausamkeit kaum zu überbieten. Die 61-jährige Mieterin wurde an Händen und Füßen gefesselt und mit einem Geschirrhandtuch geknebelt, anschließend wurde ihr Kopf mit mehreren Lagen Paketklebeband vertikal und horizontal umwickelt, sodass die Frau qualvoll erstickte. Seit Donnerstag muss sich der 33 Jahre alte Faried A. vor dem Schwurgericht Hannover wegen Mordes aus Habgier und von besonderer Grausamkeit sowie wegen Raubes mit Todesfolge verantworten. Der Asylbewerber aus Marokko äußerte sich nicht zu den Anschuldigungen, so dass der erste Verhandlungstag schon nach der Anklageverlesung beendet war. Ob es im späteren Verlauf des Prozesses eine Einlassung geben wird, ließ Verteidiger J. Werner Theunert offen.

Intime Beziehung zwischen Täter und Opfer?

Das Verbrechen an der in einem Zweifamilienhaus lebenden Frau wurde am 24. oder 25. August 2019 begangen. Laut Anklage kannten sich das Opfer und der Täter, der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war, schon länger. In den ersten Monaten ihrer Bekanntschaft sollen die beiden sogar eine intime Beziehung gepflegt haben, die dann aber einem eher mütterlichen Umgang vonseiten der 61-Jährigen wich. Sie gab dem Flüchtling – wie auch anderen Asylbewerbern – Deutschunterricht, half ihm bei Behördengängen und unterstützte ihn in seinen Bemühungen, als Asylbewerber anerkannt zu werden.

Zu seiner Vita machte der Angeklagte im Zuge seiner Vernehmungen bei der Polizei sehr unterschiedliche Angaben, will sich seit 2003 in verschiedenen europäischen Ländern aufgehalten haben. Auf jeden Fall war A. auch mit Aliasnamen unterwegs, variierte sein Geburtsdatum oder gab sich als Libyer aus. In Hannover lebte er zunächst in der Flüchtlingsunterkunft Zweibrückener Straße ( Kirchrode), später in der Unterkunft Scheibenstandsweg (Anderten). Sein Asylverfahren war zum Zeitpunkt des Mordes an der ehrenamtlich tätigen Betreuerin noch nicht abgeschlossen, im Oktober 2019 wäre seine Duldungsfrist abgelaufen.

Mieterin bewahrte Wertsachen zu Hause auf

Im Zuge seiner Besuche in der Ahlemer Villengegend bekam Faried A. laut Anklage Wind davon, dass seine Gönnerin wohlhabend war – und ihre Wertsachen aus Angst vor einem Bankencrash zu Hause aufbewahrte. So soll er die 61-Jährige, bevor er sie umbrachte, gezwungen haben, ihm all ihre Verstecke zu verraten. Der Täter erbeutete 69.000 Euro Bargeld, Goldmünzen im Wert von 98.000 Euro sowie Diamanten und Schmuck.

Als A. am 15. September 2019, also etwa drei Wochen nach dem Verbrechen, in einem Taxi auf der A 7 zwischen Göttingen und Kassel festgenommen wurde, hatte er 37.725 Euro bei sich, die offenbar aus dem Vermögen der Flüchtlingsbetreuerin stammen. Laut Staatsanwaltschaft wurde A. beim Versilbern von Schmuck und Münzen in der Region Hannover von einem anderen Asylbewerber unterstützt, gegen den gesondert ermittelt wird.

Schon kurz nach der Tat hatten sich Geschwister des Opfers bei der Polizei gemeldet, weil die 61-Jährige plötzlich wie vom Erdboden verschluckt war und sich nicht mehr meldete. Daraufhin durchsuchten Beamte mehrmals die Dachgeschosswohnung, konnten aber nichts Auffälliges entdecken. Erst am 11. September, als Verwesungsgeruch durchs Haus zog, wurde die Polizei fündig. Der Täter hatte die Leiche der Frau in ein Bettlaken gewickelt, in einen Kriechboden oberhalb der Küche geschoben und mit Katzenstreu überschüttet, um Gerüche und Flüssigkeiten zu binden. Schlussendlich konnte die Identität des Opfers nur über den Zahnstatus festgestellt werden.

Spuren deuten auf A. als Täter hin

Dem Vernehmen nach soll es etliche beweiskräftige Spuren geben, die auf eine Täterschaft von Faried A. hindeuten. So fanden die Ermittler am Bettlaken im Kriechboden DNA-Spuren des Angeklagten sowie an Paketband und Katzenstreutüte Fingerabdrücke von ihm. Er selbst hat das Verbrechen bei den polizeilichen Vernehmungen bislang nicht gestanden, hingegen widersprüchliche Angaben zu einer angeblichen Täterschaft von drei anderen Männern gemacht.

Das Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Stefan Joseph hat den nächsten Sitzungstag für den 19. März anberaumt. Dann möchte die Kammer auch den Bruder des Opfers als Zeugen befragen.

