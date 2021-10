Badenstedt

„Es geht darum, zu widerlegen, was die Verwaltung sagt“, sagte Bezirksratsmitglied Sabine Dudda. Bei der Bezirksratssitzung Ahlem-Badenstedt-Davenstedt stellte die Parteilose einen Antrag zum Erhalt des Grabangebotes auf dem Badenstedter Friedhof und für die Organisation einer zeitnahen öffentlichen Informationsveranstaltung mit verschiedenen Experten. Die Stadtverwaltung möchte Sargbestattungen auf dem Friedhof Badenstedt verbieten.

Wegen der Boden- und Grundwasserstrukturen sollen langfristig nur noch Urnenbestattungen auf dem Friedhof Badenstedt möglich sein. Der teils tonhaltige Boden auf dem Badenstedter Friedhof ist feucht, der Grundwasserpegel ist hoch. Leichen vergehen hier nicht, sie werden gewissermaßen konserviert: In der Nässe verwandeln sich Körperfette in eine wachsähnliche Schicht. Wegen des ungeeigneten Bodens seien auch 40 Jahre nach der Bestattung Überreste von Särgen und Leichenteilen zu finden. Der Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt hatte sich schon mehrmals mit dem Thema befasst, eine endgültige Entscheidung blieb auch bei der jüngsten Bezirksratssitzung aus. Die Forderungen in Duddas Antrag würden dem neu gewählten Bezirksrat vorgreifen, befürchteten die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU in ihrer letzten gemeinsamen Sitzung der Legislaturperiode.

„Der neue Rat wird dem Antrag sicherlich zustimmen“

„Ich finde den Antrag grundsätzlich gut, der neue Bezirksrat wird ihm sicherlich zustimmen“, sagte Bezirksratsherr Thomas Alfermann (parteilos). Der Bezirksrat stimmte dennoch gegen den Antrag von Dudda. Das Thema Badenstedter Friedhof sei viel zu wichtig, um kurzfristig darüber zu entscheiden, sagte Burgfried Stamer von der CDU-Fraktion.

Der neugewählte Bezirksrat wird erstmals am Donnerstag, 25. November im Bürgergemeinschaftshaus Ahlem zusammenkommen. Sabine Dudda wird dem neuen Gremium nicht mehr angehören.

Von Leona Passgang