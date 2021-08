Das ist der Neubau für Obdachlose in Misburg

Hannover

Es riecht noch ganz neu in dem zweistöckigem Haus in der Anderter Straße 101 in Misburg. Die 36 hellen Einzelzimmer mit grauen Böden, jeweils roter Pantry-Küche mit Kühlschrank, Spüle und Stauraum, mit einem Zweierspind und ausreichendem weißen Duschbad haben den Standard von sehr ordentlichen Ferienwohnungen, WLAN inklusive.

Es gibt zwei weitere Räume mit Waschmaschinen und Trocknern, dazu noch Aufenthaltsräume, wenn man mal nicht allein sein will. Und ein großes Zimmer mit Platz für ein Paar oder aber einen behinderten Menschen – das große Bad ist barrierefrei, hier kann man sich auch mit dem Rollstuhl gut bewegen.

Ordentlich Platz: Das große Zimmer für Paare oder einen Menschen im Rollstuhl. Quelle: Nancy Heusel

Wären da nicht noch die Zimmer für die Sozialarbeitenden und am Eingang für die Security, würde es sich um einen ganz normalen Neubau mit Singlewohnungen handeln. Einziehen werden in der nächsten Woche aber 23 obdachlose Menschen, die jetzt nebenan in der früheren Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben.

Hier kann gewaschen werden: Neubau der Obdachlosenunterkunft in der Anderter Straße 101. Quelle: Nancy Heusel

So wie Michael Frank (64), der im Flüchtlingsheim seit etwas mehr als einem Jahr lebt. Zuvor war er in dem Nothilfeprojekt in der Jugendherberge von Diakonie und Caritas, für den anschließenden Aufenthalt im Jugendgästehaus in Wülfel habe er zu viele Sachen gehabt: „Mal wiege ich 170, dann wie jetzt 130 Kilogramm“, erzählt er. Deswegen hat er mehrere Kleidersäcke mit allen Größen. „An und für sich freue ich mich auf den Umzug“, sagt er. Doch ein Keller im neuen Haus fehlt dem 64-Jährigen, und Backöfen bräuchte man zumindest in dem Gemeinschaftszimmer noch. „Denn wir essen alle Pizza“, erzählt er.

Sarah Arki, Bereichsleiterin Unterbringung der Landeshauptstadt, sieht das ein: „Wir kümmern uns.“ Frank ist zufrieden und hat auch mit der Entfernung nach Hannover kein Problem. Ein Bus fährt hier, und die S-Bahn ist auch nicht weit. „Ich bin schon froh, dass ich hier bin“, sagt Michael Frank. „Aber eine eigene Wohnung wäre natürlich noch schöner.“

411 Euro Gebühren zahlt die Stadt pro Mann

Das ist ja letztlich auch Ziel des Ganzen. Natürlich können die Männer hier leben, so lange sie wollen. Aber sie müssen jährlich ihren Zuweisungsbescheid neu beantragen. Die Stadt zahlt dann die Gebühren (so heißt das hier, nicht Mieten) von 411 Euro monatlich. „Da ist dann aber auch alles drin: Strom, Wasser müssen nicht extra bezahlt werden“, erklärt Stefan Speck (61), stellvertretender Heimleiter. Zusätzlich erhalten die Obdachlosen Hartz IV oder verdienen sich ihr eigenes kleines Geld hinzu.

Altes Gebäude nebenan wird für weitere Obdachlose saniert

Für die Eigentümer und Vermieter, Jürgen Brumm (71) und seinen Sohn Constantin (44), Inhaber von „Sleep in Germany“, ist so ein Projekt nicht neu, aber irgendwie schon eine Herzenssache. Die Familie Brumm ist außerdem im Hotel- und Reinigungswesen unterwegs. „Mit obdachlosen und geflüchteten Menschen haben wir immer gute Erfahrungen gemacht“, sagt Jürgen Brumm. Wenn die 23 Männer aus dem weiß-roten Komplex in den weißen Neubau gezogen sind, wollen die Brumms das alte Bestandsgebäude sanieren – beide Häuser stehen dann obdachlosen Menschen zur Verfügung.

Von Petra Rückerl