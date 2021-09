Anderten

An der Höverschen Straße in Anderten sind die Sanierungsarbeiten gestartet. Bis Mitte Dezember werden Fahrbahn, Geh- und Radwege saniert. Wegen der Arbeiten ist die Höversche Straße zwischen Hägenstraße und Lohweg bis voraussichtlich Donnerstag, 21. Oktober, gesperrt. Der Lohweg ist in diesem Zeitraum nur noch über die Umleitung über die Hägenstraße an der nördlichen Seite der Baustelle möglich.

In den kommenden Monaten baut das Straßenbauunternehmen Matthäi die obere Asphaltschicht neu aus. Außerdem wird die Einfahrt zur Hägenstraße angepasst. Das Unternehmen informierte Anlieger erst wenige Tage vor Beginn der Arbeiten über die Vollsperrung. Anwohnende befürchteten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und Chaos, das blieb zu Beginn jedoch vorerst aus, trotz der Umleitung über die Hägenstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Oktober könnten weitere Abschnitte der Höverschen Straße gesperrt werden.

Von Leona Passgang