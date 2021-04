Hannover

„Wir müssen darauf vorbereitet sein, was nach Corona kommt“, sagt SPD-Bezirksbürgermeisterkandidat Klaus Tegeder (63) vom SPD-Ortsverein Misburg-Anderten. Gemeinsam mit Michael Homann (50), der für den Stadtrat kandidiert, möchte er in den kommenden Jahren den Schwerpunkt auf die Kinder und Jugendlichen im Stadtbezirk legen.

Bei seinem Ehrenamt als Jugendcoach an der IGS Vahrenheide erlebe er bereits, wie stark die psychische Belastung von Schülerinnen und Schülern seit Beginn der Corona-Pandemie zugenommen hat. Deswegen sei nicht nur der Ausbau der Schulen im Stadtbezirk notwendig, sondern auch die personelle Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Die Zeit nach der Pandemie könnte durch die zunehmenden psychischen Probleme von Schülerinnen und Schülern herausfordernd werden, fürchtet Tegeder. Als erfahrener Jugendcoach könne er sich vorstellen, dass es ähnliche Ehrenämter bald auch an den Misburger und Anderter Schulen geben könnte.

„Wir haben die schlechteste Betreuungsquote“

Auch Homann möchte sich im Stadtrat für Kinder und Jugendliche starkmachen. Vor allem die Grundschule Mühlenweg müsse dringend zu einer Ganztagsschule werden: „Wir haben in Misburg-Anderten die schlechteste Betreuungsquote im Stadtgebiet- diese Probleme wollen wir mit in den Rat nehmen“, sagt er über die Situation an den Schulen im Bezirk.

Neben der Sorge um Schülerinnen und Schüler möchte Tegeder sich auch für die Obdachlosen im Stadtbezirk einsetzen. Er wünscht sich Sozialarbeiter, die sich der Probleme und Ängste der Obdachlosen annehmen und durch ihre Arbeit Betroffenen den Weg aus der Szene ebnen. Aktuell sei Hannover-Mitte der einzige Stadtteil, in dem es Stellen für Straßensozialarbeiter gebe, sagt Tegeder. Dadurch habe sich die Obdachlosigkeit jedoch in die umliegenden Stadtteile verlagert, anstatt das Problem zu lösen. Besonders sichtbar sei die Obdachlosenszene am Meyers Garten in Misburg-Nord.

„Wir brauchen eine solide Sozialarbeit“

Neben Kontaktstellen in Misburg-Anderten könnte auch ein Housing-First-Projekt ein Weg sein, der den Obdachlosen langfristig helfen könnte. „Wir brauchen eine solide Sozialarbeit“, betont der Bezirksbürgermeisterkandidat.

Der langjährige Bürgermeister Klaus Dickneite tritt bei der Kommunalwahl im September nicht mehr an.

Von Leona Passgang