Stadtbezirksrat Misburg-Anderten: SPD und Grüne gehen Koalition ein

Hannover

Die Fraktionen von SPD und Grünen im Bezirksrat Misburg-Anderten haben sich entschieden in der bevorstehenden Legislaturperiode erneut zu koalieren. Im neu gewählten Bezirksrat bekommt die SPD sieben Sitze, die Grünen haben vier von insgesamt 19 Sitzen und können somit eine Mehrheit bilden. „Allem voran steht das gemeinsame Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und biologischer Vielfalt insbesondere im Zusammenhang mit Bauprojekten“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Robert Schmitz.

Gemeinsam wollen SPD und Grüne sich im Stadtbezirk vor allem um die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien kümmern. Der neue Bezirksrat tagt erstmals am Mittwoch, 3. November, um 18 Uhr in der Schulmensa vom Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg. Dann wollen SPD und Grüne SPD-Kandidaten Klaus Tegeder zum Bürgermeister wählen. Stellvertretende Bürgermeisterin soll Svenja Schophaus von den Grünen werden.

Von Leona Passgang