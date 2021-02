Mindestens drei Monate wird es dauern, bis die Kinder der Kindertagesstätte Katrin-Sello-Weg in Hannover-Badenstedt wieder in ihre gewohnten Räume können. Bis dahin braucht die Kita alternative Räumlichkeiten, die vor allem gut erreichbar sind.

Nach Kita-Brand: Betreiber sucht Zwischenlösung für Kinder in Badenstedt

