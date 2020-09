Hannover

Eine Jugendbande von zehn bis fünfzehn Jugendlichen soll seit einigen Wochen in Hannovers Stadtteil Bemerode für Unruhe sorgen. Die Polizei schreibt der Bande drei Straftaten zu, darunter einen Raubüberfall. Die Ermittler bestätigen die Vorwürfe und Ermittlungen, wollen aber keine weiteren Details nennen. Es geht um Vorfälle im Zeitraum zwischen Ende August und Anfang September, sagt Christian Jantos, Kontaktbeamter der Polizei in Bemerode.

Anwohner beklagen, dass es bereits seit längerer Zeit zu Diebstählen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen in Bemerode komme und kritisieren, dass Politik und Polizei die Sache auf die leichte Schulter nähmen. „Es schaukelt sich gerade hoch“, sagte Anwohner Robert Lenz in der jüngsten Sitzung des Bezirksrates. Die Jugendlichen versammelten sich bei einem Supermarkt und belästigten dort die Passanten. „Wir lassen unsere Kinder deshalb nicht mehr alleine zur Grundschule am Sandberge gehen“, sagte Lenz.

Streetworker sprechen mit Jugendlichen

Seit Anfang September habe es keine weiteren Vorfälle gegeben, sagte der Kontaktbeamte Jantos der HAZ und verweist darauf, dass die Ermittlungen noch liefen. Er hoffe darauf, dass Zeugen helfen könnten, die Strukturen der einzelnen Jugendgruppen zu beleuchten. Ein Jugendkontaktbeamter und ein Streetworker waren Anfang September schwerpunktmäßig im Einsatz und in Kontakt mit den Jugendlichen. Die Polizei Bemerode führe verstärkt Kontrollen durch und werde durch die Bereitschaftspolizei und vom Streifendienst Döhren unterstützt, sagt Jantos.

Grüne wollen runden Tisch einberufen

Die Vermutung, dass die Jugendbande auch in eine Messerstecherei vor einer Shisha-Bar an der Kattenbrookstrift verwickelt gewesen sei, kann der Kontaktbeamte nicht bestätigen. Die Gruppe sei dafür „vermutlich nicht“ verantwortlich, sagt Jantos.

Die Grünen wollen das Problem mit einem runden Tisch klären, in der nächsten Sitzung des Bezirksrats Kirchrode-Bemerode-Wülferode will die Partei einen entsprechenden Antrag stellen. „Man kann den Ausführungen von Herrn Jantos entnehmen, dass wir hier keinen Brennpunkt haben, sondern dass es sich hoffentlich um zufällige Ausnahmen handelt“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Regine Kramarek. Im Vergleich zu anderen Stadtteilen gebe es in Bemerode normalerweise relativ wenige Straftaten.

