Weniger Verkehr, eine gute Anbindung nach Laatzen, viele neue Kitas sowie eine stärkere Förderung des Sportangebotes und sozialer Einrichtungen: So stellen sich die Einwohner von Kirchrode, Bemerode und Wülferode die Zukunft ihrer Stadtteile vor. Bei einer sogenannten Konzeptwerkstatt, die zum Entwicklungsprogramm „Mein Quartier 2030“ gehört, diskutierten Bürger, Stadtteilpolitiker und Stadtverwaltung gemeinsam, welche Perspektiven die drei Stadtteile haben und wie sich der Stadtbezirk bis 2030 verändern soll. Rund 60 Teilnehmer lieferten im Gemeindehaus der Jakobikirche Anstöße für zukünftige Projekte.

Neue Sportstätten, Kitas und Seniorenwohnungen

Ein wichtiges Anliegen ist den Einwohnern ein generationsgerechtes Wohn- und Freizeitangebot im Stadtbezirk. „Unser Stadtteil ist extrem kinderreich“, betonte Karl Schilling, zweiter Vorsitzender des Turn Klubb zu Hannover (TKH). Darum brauche der Stadtbezirk mehr Kindertagesstätten, Turnhallen und Fitnessstudios. Außerdem gebe es „akuten Nachholbedarf bei der Jugendarbeit – für alle, die nicht zur Feuerwehr, in die Kirche oder zu Vereinen gehen“, sagte Michael Quast von der SPD im Bezirksrat. Es müssten mehr Einrichtungen wie das Jugendzentrum Bemerode und das Stadtteilzentrum KroKus entstehen. Die Bürger wünschten sich außerdem zusätzliche Wohnangebote für Senioren.

Bürger wünschen sich weniger Verkehr

Viele Vorschläge gab es auch zum Thema Mobilität im Stadtbezirk. Das Verkehrsnetz solle entlastet werden – zum Beispiel durch eine Ausweitung des Carsharing-Angebotes und eine Verbesserung der Anbindung an die Radwege. Gut angebunden wollen die Einwohner auch nach Laatzen sein: „Das Textilhaus hier ist oft der Discounter. Im Zentrum gibt es nur wenige, kleine Bekleidungsgeschäft – deshalb fahren wir gerne ins Laatzener Einkaufszentrum“, erzählte Hans-Helmut Kruse und hätte gerne eine bessere Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Der Bedarf ist da“, bestätigte Rudi Becker, „momentan müssen wir dreimal umsteigen, um nach Laatzen zu kommen.“ Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Wülferode schlug die Einführung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes vor.

Mehr Begegnung statt „Planet Kirchrode “

Ein Teilnehmer forderte eine stärkere Integrationsfähigkeit in Kirchrode. „Meine Freunde sagen immer, wir leben auf unserem eigenen Planeten. Hier sind nur gut situierte Familien. In Zukunft darf es gerne etwas durchmischter sein“, sagte der Kirchröder – und schlug die Errichtung einer Obdachlosenunterkunft vor. Dass es an Begegnung zwischen den Menschen im Stadtbezirk fehle, fand auch Anna Maier-Pfeiffer. „Ein Positivbeispiel ist der Familientreff im Wohngebiet Spargelacker. Da findet über die Stadtteilgrenzen hinaus ehrenamtliches Engagement statt“, erläuterte die Kirchröderin. „Wir brauchen mehr, was die Stadtteile verbindet!“

Konzept bis zum Frühjahr

Die Stadtverwaltung arbeitet die gesammelten Vorschläge nun in die Entwicklungsplanung für den Stadtbezirk ein. Nachdem bereits bei einem Auftaktgespräch und drei Stadtteilspaziergängen im Sommer Einwohner Probleme und Ideen äußerten, befinden sich Kirchrode, Bemerode und Wülferode jetzt „auf der Zielgeraden des Projektes“, bekräftigte Lisa Nieße von der Stadtverwaltung. Im Frühjahr 2020 soll ein richtungsweisendes Zukunftskonzept vorliegen.

Die Konzeptwerkstatt ist Teil des Stadtteilentwicklungsprogramms „Mein Quartier 2030“ der Landeshauptstadt Hannover. Hierbei wird in den nächsten Jahren für jeden der 13 Stadtbezirke ein Entwicklungskonzept erstellt. Die Konzepte sollen zukünftige Handlungsfelder für die Politik aufzeigen und priorisieren. Dabei gewünscht: die aktive Beteiligung der Bürger. Unter meinquartier-kbw.de sind Einwohner weiterhin eingeladen, die Entwicklung des Projekts zu verfolgen und in der Kommentarfunktion Vorschläge zu äußern.

