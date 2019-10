Hannover

Der Neubau der Theaterwerkstätten für die Oper und das Schauspielhaus beginnt im Frühjahr 2020. Das städtische Bauamt habe die Baugenehmigung erteilt, haben die Staatstheater am Freitag mitgeteilt. Nachdem die vorbereitenden Abrissarbeiten am neuen Standort im Stadtteil Bornum im November abgeschlossen sind, kann im Dezember die Ausschreibung des Bauvorhabens beginnen, das bis 2021 abgeschlossen sein soll. Der Werkstattneubau kostet 26,5 Millionen Euro, die Kosten trägt das Land.

Derzeit sind die Theaterwerkstätten an der Hildesheimer Straße hinter der Stadtbibliothek untergebracht. Das 1930 errichtete Magazin- und Werkstattgebäude ist bereits seit vielen Jahren stark sanierungsbedürftig und technisch veraltet. Da es an entsprechenden Montageflächen sowie an jeder Hebe- und Ladetechnik fehlt, werden bis heute alle Materialien weitgehend per Hand bewegt. In Bornum ist eine der modernsten Theaterwerkstätten Deutschlands geplant.

Region macht aus alten Werkstätten Büros

Das Gelände in Bornum gehört seit 2017 dem Land Niedersachsen und wird bereits mit dem Probebühnenzentrum der Staatstheater genutzt. Das frei werdende Werkstattgebäude an der Hildesheimer Straße hat die Region Hannover gekauft. In dem Gebäude sollen Büros für die Verwaltung entstehen.

Der Standort an der Bornumer Straße soll in den kommenden 25 Jahren zur zentralen Proben- und Produktionsstätte der Staatstheater Hannover ausgebaut werden. Aktuell unterhalten die Staatstheater mehrere Außenstandorte, Probenräume und Lagerflächen in ganz Hannover, die schrittweise nach Bornum verlagert werden sollen – auch um in Zukunft Liefer- und Transportwege zu reduzieren. 2042 soll mit dem Bezug des neuen Orchesterprobensaals das Projekt abgeschlossen sein.

Von Mathias Klein