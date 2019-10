Bothfeld

3,5 Millionen Euro will die Stadt Hannover investieren, um das mehr als 50 Jahre alte Senionrenpflegezentrum Willy-Platz-Heim in Bothfeld energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Eine Sanierung der Fassade, ein neues Dach und bodentiefe Fenster finden sich unter anderem in der Planung, die jetzt der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide in seiner jüngsten Sitzung absegnen sollte. Dazu kam es aber vorerst nicht. Denn: Im Heim müssten auch 33 Toilettentüren in den Bewohnerzimmern verbreitert werden, die für Rollatoren oder Rollstühle zu schmal sind. Ein entsprechender Umbau ist im Sanierungsplan aber nicht vorgesehen.

Sascha Sattler, Betriebsleiter der städtischen Alten- und Pflegezentren, berichtete in der Sitzung über die geplante Sanierung. Das Heim sei in die Jahre gekommen. „Langsam ist eine grundlegende Sanierung notwendig“, betonte er. „Es wird jetzt eine Fassade neu verankert, und es werden bodentiefe, neue Fenster eingebaut“, sagte Sattler. Dabei werde auf die neuesten Energiestandards gesetzt, und die Bewohnerzimmer sollten so heller werden. Zusätzlich werde die Heizung saniert.

Bis zu zwei Jahre Bauzeit

Die Einschränkungen für die Bewohner sollen möglichst gering gehalten werden. Alle Bewohner können während der Bauzeit im Pflegeheim verbleiben. So sollen die Bewohner je nach Bauabschnitt im Haus verlegt werden. Während der Arbeiten an der Fassade gebe es keine Einschränkungen, die Bewohner könnten in ihren Zimmern bleiben, sagte Sattler. Das Heim bietet aktuell 95 Pflegeplätze an, die meisten der Bewohner leben in Einzelzimmern.

Grundsätzlich gab es Lob von Politikerseite. „Energetische Sanierungen sind ja total wichtig“, meinte die SPD-Fraktionsvorsitzende Claudia Heinrich. Außerdem bedeuteten bodentiefe Fenster eine erhebliche Qualitätsverbesserung. Eike Bredow ( CDU) lobte ebenfalls die Umsetzung, wollte allerdings wissen, ob damit die Sanierungsmaßnahmen erst einmal erledigt seien. „Wir versuchen, alles auf einmal zu machen, damit es nur eine Belastung für Bewohner und Mitarbeiter gibt“, erläuterte Sattler. Dabei rechne er mit einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren.

Bezirksrat stellt Abstimmung über Sanierung zurück

Der Bezirksrat stimmte jedoch vorerst nicht über die Planung ab. Denn ein ehemaliger Bewohnersprecher hatte kritisiert, dass in der Sanierung die Verbreiterung der Toilettentüren im Heim berücksichtigt sind. „Es gibt Zimmertoiletten, die mit Rollator oder Rollstuhl nicht erreicht werden können. Bei den Sanierungen sollten auch die Toilettentüren gemacht werden“, forderte er in der Sitzung des Bezirksrates. Zudem kritisierte er die Erneuerung der Heizungen. Diese sollten zukünftig nicht mehr vor dem Fenster stehen, sondern da, wo viele Bewohner ihre Wäscheschränke stehen hätten. „Das ist irgendwie falsch geplant“, sagte er. Aufgrund dieser Kritik wollte die CDU-Fraktion noch einmal den Antrag intern beraten, bevor im Bezirksrat darüber abgestimmt wird.

Stadt kennt das Problem der zu engen Toilettentüren

Tatsächlich gibt es das Problem der zu engen Toilettentüren. Im Altbau sind laut Stadtsprecherin Konstanze Kalmus 20 und im Neubau des Heims 13 Bewohnerzimmer betroffen. In allen Badezimmern seien aber rechts und links neben den Türen Haltegriffe angebracht. Bewohner, die im Rollstuhl sitzen, benötigen laut Kalmus sowieso grundsätzlich die Hilfe einer Pflegekraft für den Toilettengang. „Im vergangenen Jahr wurden im Altbau von ursprünglich 40 zu schmalen Toilettentüren bereits 20 verbreitert“, sagte sie. Im Neubau seien in diesem Jahr bereits von 20 Türen sieben verbreitert worden. Das Problem: Die Erneuerung der Toilettentüren könnte stets nur nach Auszug der jeweiligen Bewohner vorgenommen werden. Warum die Umbauten nicht im aktuellen Sanierungsplan des Heims vorgesehen sind, erklärte Kalmus nicht. „Beschwerden von Bewohnern sind, bis auf den Vortrag des Herrn im Stadtbezirksrat, nicht bekannt“, ergänzte sie.

