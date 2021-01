Vielleicht sei die Erwartungshaltung der Bürger und Politiker an das geplante Veloroutennetz zu groß, sinnierte Sabine Kniep vom Fachbereich Tiefbau im Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide zuletzt. Wenn es so ist, ist es kein Wunder. Das Netz zählt zu den Vorzeigeprojekten, für die sich Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) persönlich einsetzt. Er erwähnt es bei jeder Gelegenheit als einen der wichtigsten Beiträge zur angestrebten Verkehrswende.

Zu sehen ist davon bisher außer Schildern und auf vorhandene Radwege gesprühten Symbolen nicht viel. Auch das überrascht nicht. Hannover war in den Planungen für Radwegenetze traditionell besser als in der Umsetzung – siehe das ewige Gezerre um die Radschnellwege. Der Teufel steckt im Detail. Kniffelig wird es immer dann, wenn für vernünftige Radwege Straßenraum umgenutzt werden muss, den andere Verkehrsteilnehmer nutzen – in der Regel Autofahrer.

Entscheidend ist der Mut zu echten Veränderungen

Ob Hannover eines Tages zu einem Veloroutennetz kommt, das seinen Ansprüchen gerecht wird und damit attraktiv für Radfahrer ist und solche, die es noch werden sollen, hängt nicht von Farbmarkierungen und Blechschildern ab. Entscheidend ist der Mut zu echten Veränderungen. Im Bereich Bothfeld wäre es eine, die General-Wever-Straße zur Fahrradstraße zu machen. Das gibt mit Sicherheit Diskussionen und Widerstand.

Um zu zeigen, welche Erwartungshaltungen gerechtfertigt sind und welche nicht, braucht die Stadt eine der zwölf Strecken als fertiges Vorzeigeobjekt. Das könnte die Route 3 durch die List über den Sahlkamp bis Bothfeld und Lahe sein. Angestrebter Baubeginn ist in diesem Jahr. Wenn es etwas länger dauert – gemeint sind hier nicht Jahre und Jahrzehnte – und dafür besser wird, ist es kein Schaden.

Von Bernd Haase