Hannover

Die Sophienklinik will sich mit Unterstützung des hannoverschen Energieversorgungsunternehmens Enercity zum vernetzten Krankenhaus wandeln. Das soll Vorteile für die Gesundung der Patienten bringen, aber auch das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid in der Klinik verringern.

Automatische Warnung ans Pflegepersonal

Die Geschäftsführung der Klinik und Enercity-Chefin Susanna Zapreva haben ihre Pläne am Donnerstag in der Klinik am Bischofsholer Damm vorgestellt: Sensoren sollen ab Oktober 48 Patienten- und Dienstzimmer überwachen: Dort werden der Kohlenstoffdioxidgehalt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit von Sensoren überwacht. Heizkörper werden künftig automatisch gesteuert, das werde den Energieverbrauch optimieren. Werden Grenzwerte über- oder unterschritten, warnt das automatische System das Pflegepersonal. Außerdem überwacht das System unter anderem die korrekte Temperatur von in Kühlschränken gelagertem Blutplasma.

Anzeige

Lesen Sie auch: Landesgesundheitsministerin Cornelia Rundt hat den Neubau der Sophienklinik eröffnet

Weitere HAZ+ Artikel

Der Ärztliche Geschäftsführer der Sophienklinik, Stephan J. Molitor, verspricht durch die neue Technik eine deutliche Verbesserung des Mikroklimas in den Räumen der Klinik. „Deshalb erwarten wir auch Effekte für eine bessere Gesundung der Patienten“, sagte er. Zudem spare das Krankenhaus Energie und verringere den Ausstoß des klimaschädlichen Stickstoffdioxids. Nach Angaben von Molitor sind die Krankenhäuser weltweit am Ausstoß der schädlichen Treibhausgase mit rund 5 Prozent beteiligt, das sei mehr als der Flugverkehr.

Neues Geschäftsfeld für Enercity?

Auf die Frage, ob die Zusammenarbeit mit der Klinik der Start für ein neues Geschäftsfeld von Enercity ist, anwortete Zapreva ausweichend. „Wir helfen unseren Kunden auch, Energie zu sparen“, meinte sie.

Die Sophienklinik ist eine der größten und ältesten Belegarztkliniken in Deutschland. Dort arbeiten Fachärzte aus rund 50 Praxen in und um Hannover. Die Sophienklinik hat 128 Betten.

Von Mathias Klein