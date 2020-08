Ohlendorf/Hannover

Mit Namen für Bilder ist das immer so eine Sache. „Am liebsten möchte ich den Bildern gar keine Titel geben. Aber die Ausstellungsbesucher fragen immer danach“, sagt Wolfgang Börries Roggemann. Der Hannoveraner stellt zurzeit in Ohlendorf aus.

Viel lieber sagt er gar nichts dazu und hat es gern, wenn die Betrachter für sich selbst interpretieren, was sie auf seinen 22 ausgestellten Werken in den Formaten zwischen 40 mal 60 und 80 mal 100 Zentimetern erkennen. „Ich weiß, was ich gemalt habe. Aber ich möchte nicht, dass sich die Betrachter durch Details von der Stimmung des Bildes ablenken lassen“, sagt Roggemann.

Anzeige

Kunstausstellung im Galerie-Café Webstuhl

Der Mitbegründer der Ateliergemeinschaft Alter Schlachthof präsentiert unter dem Obertitel „Natur pur“ eine Auswahl seiner in den vergangenen zehn Jahren zum Thema Landschaft in ihrer weitesten Form dazu in Acryl, Öl und Eitempera auf Leinwand gebannten Motive. Diese sind dabei zumeist abstrahiert dargestellte Landschaften, auf ihr Wesentlichstes reduziert. Die Motive hat der Künstler teilweise direkt vor Ort verewigt, zum Teil erst nach einer Fotovorlage in seinem Atelier an der Röpkestraße, oder aber auch komplett aus der Fantasie heraus mit Pinselstrichen. Da müssen die gegebenen Titel wie Wasserfall, Sommerwind und Wolken über dem Meer, Frachter und Greifswalder Hafen nicht unbedingt mit den Vorstellungen der Kunstfreunde übereinstimmen.

Weitere HAZ+ Artikel

„Ich mag es, wenn verschiedene Farben nebeneinander existieren“, erzählt der gebürtige Bremer. „Bei dominanten Farben kann man nicht so träumen.“ Nach einer infolge seines BWL-Studiums zunächst anders ausgerichteten beruflichen Tätigkeit und einem 1990 begonnenen künstlerischen Privatstudium ist das Mitglied im Bund Bildender Künstler seit 2003 freischaffend aktiv. Bereits seit 2001 stellt Wolfgang Börries Roggemann seine Werke aus, darunter bereits zweimal in den Jahren 2009 und 2011 im Galerie-Café Webstuhl Ohlendorf und 2018 im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Aber auch Kunstliebhaber in Greifswald und Wienhausen, Burgwedel, im Ronnenberger Kunstraum Benther Berg und in Ausstellungsorten wie dem SofaLoft und der Eisfabrik in Hannover durften sich schon an seinen Werken erfreuen.

Wolfgang Börries Roggemann stellt in Ohlendorf aus

„ Roggemanns Bilder stehen nicht mehr als Abbild für einen bestimmten Ort. Aus Abstraktion wird Attraktion – wir fangen vielleicht selber an, in Farben und Strukturen zu denken und uns hineinzubeamen in Bilder als Fantasieort, als Sehnsuchtsort“, sagte die Laudatorin und Kunsthistorikerin Carmen Putschky aus Hannover bei einer Ausstellungseröffnung lobend.

Die Farbe und nicht die Form ist für den Künstler das wesentliche Bestimmungselement, damit der Betrachter die Stimmung der Landschaften aufnehmen kann und nicht durch Details abgelenkt wird. „Ein gutes Bild braucht Zeit“, weiß Roggemann aus Erfahrung. Mal gelingt ihm ein Werk an nur einem Tag – oft aber auch erst in Wochen oder Monaten. „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, stelle ich es in die Ecke“, sagt der Maler. Und im Laufe der Zeit ändere sich dann schon mal die inhaltliche Absicht. „Das Bild selbst gibt in Schüben vor, was am Ende schließlich rauskommt.“ Deshalb erhalte es auch erst nach seiner Fertigstellung einen Titel wie beispielsweise ein maritimes Öl-auf-Leinwand-Werk, auf dem Sandkörner kleben, weil es ihm windbedingt beim Malen von der Staffelei gefallen war: Es heißt „Windstärke 5 Sylt“.

Die Ausstellung „Natur pur“ in dem am Waldrand des Bürgerholzes gelegenen Galerie-Cafés Webstuhl, Sohlkamp 2a, ist bis Sonntag, 30. August, dienstags bis sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Für einen Besuch gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsbedingungen.

Zur Galerie Wolfgang Börries Roggemann aus Hannover stellt zurzeit im Hemminger Galerie-Café Webstuhl unter dem Titel „Natur pur“ aus.

Von Torsten Lippelt