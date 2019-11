Hannover

Am frühen Montagabend fiel die Entscheidung: Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen ( IHK) verlegt ihre hannoversche Hauptgeschäftsstelle vom Cityring am Schiffgraben an den Bischofsholer Damm in der Bult. „Mit großer Mehrheit“ hätten die Mitglieder der Vollversammlung den Beschluss gefällt, teilte die IHK mit. 45 Millionen Euro kostet der Neubau, er wird überwiegend aus Rücklagen bezahlt. 2023 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Nach dem Umzug werden die bisherigen Immobilien an Schiffgraben und Berliner Allee verkauft.

IHK-Präsident Hinsch lobt neuen Standort

Der Neubau entsteht auf der ehemaligen Sportplatzfläche gegenüber der Einmündung Lindemannallee. Quelle: Tim Schaarschmidt

IHK-Präsident Christian Hinsch freute sich nach der Versammlung, dass „nach jahrelanger Vorbereitung, Planung und Abwägung verschiedener Optionen einschließlich des Umbaus des jetzigen Standortes nun die Entscheidung für einen modernen Neubau an einem für unsere Mitglieder sehr gut erreichbaren Standort gefallen“ sei. Zuletzt waren zwei Standorte im Rennen gewesen. Die Bult habe sich vor allem wegen der Stadtbahnhaltestelle direkt vor der Tür gegenüber dem Schützenplatz durchgesetzt. Der Neubau entsteht auf der ehemaligen Sportplatzfläche gegenüber der Einmündung Lindemannallee.

Neuer IHK-Sitz in Hannover bietet 8000 Quadratmeter Fläche

Die bisherigen Immobilien der IHK am Schiffgraben werden 2023 verkauft. Quelle: Alexander Körner (Archiv)

Die hannoversche Bauwo errichtet den Neubau mit etwa 8800 Quadratmeter Fläche auf sieben Geschossen. Fast ein Drittel davon entfällt auf Veranstaltungs- und Seminarräume. Die knapp 200 Mitarbeiter in den acht IHK-Abteilungen sollen überwiegend in Gruppenbüros arbeiten, aber mit Rückzugsmöglichkeiten etwa für Kundengespräche. IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage lobte, dass der Neubau beste Voraussetzungen für den anstehenden Ausbau digitaler Prozesse in der IHK leiste. Die Kammer ist für fast 150.000 Unternehmen landesweit zuständig.

Bauwo errichtet den neuen IHK-Sitz bis 2023

Bauwo-Seniorchef Bernd Rathenow freute sich am Abend über den Sieg in der Ausschreibung. Das Unternehmen stellt derzeit das Steigenberger-Hotelhochhaus hinterm Hauptbahnhof fertig und baut am Brinker Hafen eine Logistikhalle auf 68.000 Quadratmetern Fläche.

