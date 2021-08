Hannover

100 Schaukeln rund um den Globus aufhängen. Das ist Kathrins Ziel. Was als Schnapsidee vor Jahren begann, ist für die junge Frau aus Linden längst zu einem großen Kunstprojekt geworden. Als „Die Schaukelguerilla“ teilt sie ihre Erfahrungen und Impressionen auf Facebook. Und auf mancher ihrer Schaukeln in und um Hannover sitzt nicht nur sie, um die Beine baumeln zu lassen oder sich bis in den Himmel zu schwingen.

„Irgendwer hatte Seile dabei“, erzählt Kathrin. Damals, auf diesem Festival, das den Anstoß gab. Trunken von Stimmung, Musik und dem einen oder anderen Bier begann eine kleine Gruppe, Schaukeln zu bauen. Irgendwer erzählte von einem Projekt in Hamburg. Überall würden dort Schaukeln aufgehängt. An Bäumen, unter Brücken, in den Arkaden.

Immer und überall schaukeln können? Jeder und alle? „Das mache ich auch“, rief Kathrin vollmundig in die Runde. Wochen später begann sie, ihr Versprechen in die Tat umzusetzen.

Vier Schaukeln in der ersten Nacht heimlich aufgehängt

„Ich bin nachts mit einem Freund losgezogen“, erzählt sie. Vier Schaukeln hängten sie auf. Tags darauf waren drei schon wieder weg. Ein wenig deprimierend war das schon. Andererseits hatte sie damit gerechnet. Schließlich hatte sie keine Genehmigungen eingeholt und keine TÜV-Plakette bekommen, sondern still und heimlich als Guerilla zugeschlagen.

Entmutigen ließ sie sich nicht, lernte mit jeder Schaukel dazu und wurde immer kreativer. Einmal baute sie einen alten Lehnstuhl zu einer Schaukel um, ein anderes Mal wiegte sich eines Morgens ein Schaukelbrett am Kanonenrohr eines Panzers.

Zur Galerie An vielen Orten hat Kathrin Schaukeln mit der Aufschrift Schaukelguerilla aufgehängt. An Flüssen, Kanonenrohren, Stränden und am Ihmezentrum. 100 Schaukeln sollen es werden. Ihr Ziel ist nicht mehr fern.

„Ich möchte ganz viele Leute mit der Idee anstecken und stelle mir vor, dass es dann überall auf der Welt Schaukeln gibt“, sagt sie. Eine Schaukel sei ein so unbeschwerter Ort. Einer zum Toben und um wild zu sein. Oder auch ganz ruhig und entspannt. Ein Stück Kindheit. Das wollte sie „ihrer“ Stadt Hannover schenken. Plätze, über die die Menschen sich freuen, wenn sie sie sehen und nutzen.

An einem ihrer Lieblingsplätze hat Kathrin gleich vier Schaukeln aufgehängt - für gemeinsame Erlebnisse. Quelle: Beate Ney-Janßen

Manche dieser Plätze sind leichter zu finden als andere. Am Café Glocksee hing lange eine Schaukel von Kathrin. Und neben dem Meeresgetier, das die Königsworther Brücke in Calenbergs Neustadt schmückt, baumelt bereits seit Jahren mit Blick auf die träge dümpelnde Leine die Nr. 38 der Schaukelguerilla.

Für andere Schaukeln hat Kathrin sich tief ins Unterholz geschlagen. Einer ihrer Lieblingsplätze ist in Herrenhausen, direkt am Leineabstiegskanal. Hohe Pappeln mit weit ausladenden Zweigen stehen dort am Wasser. Ideal, um Seile über sie zu werfen. „Vor Jahren habe ich mir hier sogar einen kleinen Garten angelegt“, erinnert sich Kathrin. Ein wenig Gemüse, etwas Rasen. Vereinzelte Halme sind noch zu sehen. Und vier Schaukeln, die sie erst vor wenigen Tagen aufgehängt hat.

Schaukelnd der Posaune am anderen Ufer lauschen

Auf einer von ihnen sitzt sie und erzählt. Davon, dass manchmal am gegenüberliegenden Ufer jemand Posaune übt. Und davon, dass zwei junge Männer dazu kamen, als sie diese Schaukeln aufhängte. Begeistert halfen sie ihr und erzählten von der Schaukelguerilla. Ob sie die auch kenne? „Nö“, war Kathrins Antwort, ihre Anonymität wahrend. Insgeheim hat sie sich aber diebisch gefreut.

Dann berichtet sie von den zwei Jahren, in denen Hannover von ihr keine Schaukeln bekommen hat. Weil sie eines Tages beschloss, die Welt zu erkunden. Job gekündigt, Wohnung aufgegeben, nahezu alles, was sie besaß, verschenkt und ab in die Welt. Ohne Plan zog sie los, landete auf dem Balkan, in Thailand, Australien. Ließ sich treiben und baute dort Schaukeln, wo es ihr gefiel: An einem Wasserloch im Outback, um ein Känguru am Wasserloch zu beobachten. An steilen Abhängen und in steppenartigen Gegenden. In Thailand, sagt sie, war sie einfach nur faul. Weil dort an jedem Strand, an jeder Bar bereits eine Schaukel hing.

Die Akropolis beim Schaukeln im Blick

Auf ihrer Weltreise strandete sie schließlich in Griechenland. „Das wurde eine zweite Heimat für mich“, sagt sie. Die Schaukel, die sie mit Blick auf die Akropolis aufhängte, wurde leider nach einigen Tagen abmontiert.

Hannover blieb aber doch ihre erste Heimat. Seit eineinhalb Jahren ist Kathrin wieder zurück und hat wieder Schaukeln aufgehängt. Im Georgengarten und am Ihme-Zentrum. Auch wenn sie schon vorher wusste, dass die Freude daran nur kurz sein würde. Zu präsent, zu öffentlich. Solche Schaukeln werden nicht toleriert.

Nr. 87 hängt. Für die nächste Schaukel-Nummer sucht Kathrin noch nach einer guten Lösung. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ihr momentanes Problem ist ein anderes. Das Dilemma, in dem sie steckt, liegt in der Nummer ihrer nächsten Schaukel. Eigentlich die 88. Diese steht aber in der rechten Szene für „Heil Hitler“. Das kommt ihr nicht aufs Schaukelbrett. Sie sucht noch nach einer guten Lösung.

Schaukel-Bäume pflanzen als nächstes Projekt

Bald neigt sich Kathrins weltumspannendes Kunstprojekt dem Ende entgegen. Mit 100 Schaukeln, sagt sie, solle wirklich Schluss sein. Was sie dann tun will? Sie hat da schon eine Idee: „Vielleicht Bäume pflanzen. Damit meine Enkel einmal Schaukeln aufhängen können.“ Spricht’s – und schaukelt bis in den Himmel.

Von Beate Ney-Janßen