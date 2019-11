List

Auch Krabbelkinder können in Containern spielen: In der Kindertagesstätte Hebbelstraße sollen jetzt für zunächst fünf Jahre zwei neue Gruppen für Jungen und Mädchen unter drei Jahren eingerichtet werden – und zwar in modularen Anlagen. Etwas über eine Million Euro kostet der Bau der Zwischenlösung für die Kleinen, jährlich fallen Kosten von 98 000 Euro an.

Familienzentrum St. Franziskus platzt aus allen Nähten

Das von der Caritas betriebene Familienzentrum St. Franziskus in der nördlichen List platzt aus allen Nähten. Vor allem die Nachfrage nach Betreuung für Krippenkinder ist stark gestiegen, daher soll das Angebot an der Hebbelstraße jetzt um zwei Gruppen erweitert werden. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Familienzentrum soll eine Anlage aus Raummodulen entstehen und zunächst für 60 Monate angemietet werden, wie aus einer Anhörung in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Vahrenwald-List hervorgeht.

Das Grundstück umfasst eine Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern. Modulanlage und Spielflächen im Außenbereich mit Kleinkinderwiegen, Sandkasten und Spielkombination sollen 1300 Quadratmeter beanspruchen. Die Container werden mit zwei Gruppenräumen, zwei Schlafräumen, Abstellkammern, Waschräumen und Toiletten ausgestattet. Dazu gibt es einen Essbereich, Küche, Personalräume sowie Technik- und Nebenräume.

Fester Erweiterungsbau ist nicht möglich

Bislang sind bereits sieben Gruppen im Familienzentrum untergebracht. Sollte sich der Bedarf an den zwei zusätzlichen Krabbelgruppen stabilisieren, kommt ein fester Erweiterungsbau allerdings trotzdem nicht infrage. Zum einen ist die Gruppenanzahl auf Dauer für ein Zentrum zu groß, des Weiteren sieht das Baurecht auf dem Areal der Hebbelstraße keine Kindertagesstätte vor. Stadt und Bezirksrat gehen in dem Fall von einer Dauerlösung für eine Erweiterung an anderer Stelle aus.

Container wurden zuletzt 2011 errichtet

Im Stadtbezirk Vahrenwald-List wurden in der Vergangenheit bereits öfter Kita-Kinder in mobilen Anlagen betreut. Bis die geplanten Kita-Neubauten an der Röntgenstraße und im Karl-Imhoff-Weg vor rund fünf Jahren fertig wurden, mussten Kinder an der Hebbelstraße sowie auf dem Grundstück der Kita am Glücksburger Weg schon einmal auf Provisorien ausweichen.

Kommentar: Kinder brauchen gute Räume Die Entwicklung ist erfreulich: Im Stadtbezirk Vahrenwald-List werden wieder jede Menge Kinder geboren, und es ziehen auch noch kleine Mädchen und Jungen zu. Der Trend geht eindeutig zur Familienplanung. Der Bezirk ist nicht nur kinderreich, sondern auch beliebt, daher werden auch alle nur möglichen Flächen für Wohnungsbau erschlossen. Für diese Familien und ihre Kinder braucht es natürlich auch Krabbel- und Kindergartenplätze. Und zwar so schnell und so viele, dass die Stadt kaum hinterher kommt. Ist eine neue Kita eröffnet, gibt es auch schon lange Wartelisten. Und so muss zunächst einmal an manchen Orten die Containerlösung her. Module Einrichtungen werden die Kästen leicht beschönigend genannt. Allerdings hat sich bei der Entwicklung dieser Alternativen einiges getan. Die Kleinen müssen nicht in überhitzten oder kalten Blechdosen spielen, vielmehr werden die Module so hergerichtet, dass Nachwuchs und Betreuer ganz normal toben und arbeiten können. Auch an ein Außengelände wird stets gedacht. Trotzdem bedeuten diese Zwischenlösungen natürlich auch, dass in Sachen Kindertagesstätten prioritär gehandelt werden muss. So schön der neue Kinderreichtum auch ist, es muss ihm auch angemessen begegnet werden. Also mittelfristig lieber grünes Licht – und Geld – für Anbauten statt noch mehr Zwischenlösungen auf Zeit.

Lesen Sie dazu auch:

An Grundschule Mengendamm soll neue Kita entstehen

2018: Ärmere Stadtteile tendenziell schlechter mit Krippen versorgt

Mehr Nachrichten aus der List

Von Susanna Bauch