Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber hat sich erstmals im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt vorgestellt – und brachte eine gute Nachricht mit. Demnach hat das Wohnungsbauunternehmen Hanova mit Planungen für den Umbau der leerstehenden Gebäude am Geveker Kamp begonnen.

Dezernent versichert: Planungen für Bauprojekt am Geveker Kamp laufen

