Döhren

Die Grundschule Beuthener Straße in Döhren ist schon zum zweiten Mal als „sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird vom niedersächsischen Kultusministerium und dem Landessportbund Niedersachsen vergeben.

Sport wegen Corona mit Abstand

Sport und Bewegung seien ein fester Bestandteil im Konzept der Grundschule und spielten sowohl am Vor- als auch Nachmittag eine große Rolle, sagte Schulleiter Martin Preisigke. Dabei arbeite die Schule mit dem Stadtsportbund zusammen. In der Corona-Zeit habe man umdenken müssen, wie sportliche Aktivitäten kontaktarm und mit Abstand möglich sind. So habe man etwa einen Fahrradparcours auf dem Schulhof aufgebaut. Die Klassen hätten in der Sporthalle Bewegungslandschaften zum Turnen und Zirkusstationen genutzt. Am bundesweiten „Schulsportaktionstag“ konnten im vergangenen Jahr Schülerinnen und Schüler beim 30-Minuten-Lauf über den Schulhof ihr Laufabzeichen erwerben.

Auf der Treppe das Einmaleins lernen

In Klassenräumen können Kinder an kleinen Tischtennis-iPong-Tischen spielen. Auch an der „Aktion Bewegungspass“ des Stadtsportbundes nimmt die Grundschule wieder teil. Die Kinder können über acht Wochen Punkte sammeln, wenn sie zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule kommen. Im Gebäude wurden Rechenaufgaben auf Treppenstufen geklebt, sodass die Kinder das kleine Einmaleins „erlaufen“ können. Zudem gibt es nach Auskunft des Schulleiters Angebote der Schulsozialarbeiterin auf Youtube oder vom Förderverein organisierter Livesport per Zoom. „So schaffen wir es, bewegt durch die Corona-Zeit zu kommen“, sagte Preisigke.

Von Saskia Döhner