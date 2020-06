Waldhausen/Döhren

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat die Stellungnahme der Stadt Hannover zum Nahverkehrsplan 2020 der Region Hannover einstimmig gebilligt – aber nur im Paket mit einem ebenfalls einstimmig beschlossenen Änderungsantrag zum geplanten S-Bahnhof Waldhausen-Döhren.

Der Bau eines Park-and-ride-Parkplatzes sowie einer sogenannten Kiss-and-ride-Anlage – für den kurzen Autostopp zum Ein- oder Aussteigen eines Beifahrers – im direkten Umfeld des Haltepunkts am Schnittpunkt von Hildesheimer Straße und S-Bahn-Linie wurde abgelehnt. Entsprechende Planungen sollen laut dem interfraktionellen Antrag der Lokalpolitiker nicht weiterverfolgt werden.

Urheberschaft ist geklärt

Der Vorgang entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, war die städtische Fachplanerin Annegret Goerzig-Swierzy in der Mai-Sitzung des Gremiums doch ins Trudeln geraten, weil sie die Urheberschaft der Park-and-ride-Idee in Waldhausen auf Nachfrage nicht eindeutig benennen konnte. Jetzt lieferte sie die fehlende Information nach: Es war der Bezirksrat Döhren-Wülfel selbst, der diese Forderung vor sechs Jahren aufgestellt hatte.

2014 Grünen-Antrag gebilligt

Einstimmig hatte das Gremium im Oktober 2014 einen Antrag der Grünen gebilligt, „im Umfeld der Haltestellenplanung eine ausreichende Zahl an Pkw-Parkplätzen (Park-and-ride), Fahrradabstellanlagen (Bike-and-ride) und Kurzzeit-Pkw-Parkplätzen (Kiss-and-ride) zu ermöglichen“.

Das Wort „Umfeld“ müsse jedoch viel weiter gefasst werden, erklärte Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner nun. So brachte die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Jakob etwa die Messeparkplätze in Mittelfeld ins Spiel.

Verkehrsberuhigung gefordert

Laut dem nunmehr verabschiedeten Antrag soll die Verwaltung rund um die geplante S-Bahnstation ein Gesamtkonzept entwickeln, das sich mit der Verkehrsführung und der Gestaltung der umliegenden Straßen befasst. Diskussionswürdige Ideen könnten sein: eine Umgestaltung des Vorplatzes im Kreuzungsbereich mithilfe von Ersatzpflanzungen für gerodete Bäume, verkehrsberuhigte Zonen und Einbahnstraßen oder das Ausweisen von Anwohnerparkplätzen.

Der Bau einer Park-and-ride-Anlage unmittelbar am neuen Haltepunkt, so der Bezirksrat, führe hingegen zu einer zusätzlichen starken Verkehrsbelastung für den Stadtteil Waldhausen.

Wird die Riepestraße eine Sackgasse?

Anregungen und Wünsche der Anwohner, heißt es im Antrag, sollten frühzeitig in die Planungen einbezogen werden, und der Bezirksrat sei auf dem Laufenden zu halten. Schon in der aktuellen Bezirksratssitzung meldeten sich zwei Besucher zu Wort. Eine Anwohnerin aus der Riepestraße beklagte, dass die Verbindungsstraße Richtung Maschseestrandbad schon jetzt regelmäßig zugeparkt sei und die Stadt die Riepestraße als Sackgasse ausweisen oder sie zur Fahrradstraße umwidmen solle. Und ein Bewohner der Bregenzer Straße regte an, die Trasse Richtung Waldheim zur Anliegerstraße zu erklären.

