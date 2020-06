Hannover

Die Zukunft der Gaststätte Wichmann an der Hildesheimer Straße 230 ist wieder völlig offen. Der Investor hat seine bislang öffentlich kommunizierten Neubaupläne eingestampft. Das erklärte Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst in der vergangenen Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel auf eine entsprechende Anfrage der SPD-Fraktion. Bauherr Paul Morzynski erläuterte in einem Gespräch mit der HAZ, es sei ein großer Fehler gewesen, die Traditionsgaststätte im Frühjahr 2019 abreißen zu lassen. Denn spätere Berechnungen hätten ergeben, dass sich ein Betrieb in der geplanten Form – mit Gastronomie, Veranstaltungssaal und 15 Hotelzimmern – nicht gerechnet hätte. „Und die Corona-Krise war dann das Tüpfelchen auf dem i“, sagt der 69-Jährige.

„Wir fühlen uns auf den Arm genommen“, schimpfte Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner vergangenen Donnerstag ob dieser Nachricht. SPD-Fraktionschef Jens Schade wunderte sich über die Reihenfolge: „Erst kaufen, dann abreißen und dann kalkulieren – das kann’s doch nicht sein.“ Und die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Jakob stellte die Frage, ob es denn rechtens sei, ein der Erhaltungssatzung unterliegendes Gebäude zu zerstören und dann nichts zu tun. Seit gut einem Jahr ist an der Hildesheimer Straße nur noch ein mit Balken abgestütztes Stück Fassade zu sehen.

Ein Stockwerk mehr

Dass er „nichts tun“ wolle, weist Morzynski weit von sich. Er habe mit einem – neuen – Architekten eine „Konzeptstudie“ erstellt, die einige grundlegende Änderungen erforderlich machen. So müsse der Neubau, um sich zu rechnen, ein Stockwerk höher werden als der Altbau, heißt: zwei Vollgeschosse plus ausgebautes Dach statt ein Vollgeschoss plus Dach. Genehmigt habe ihm die Stadt bislang 1100 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, doch für einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb müssten es 1900 sein. Auch wolle er nun 28 bis 30 Hotelzimmer oder Apartments statt 15 einbauen: „Das könnte auch ein Boardinghouse werden.“

Verabschiedet hat sich der Chef der Morzynski Vermögensverwaltungs KG von der Idee, im Neubau einen großen Veranstaltungsraum unterzubringen: „Das gibt nur Ärger mit den Nachbarn, und nach 22 Uhr müssten wir den Laden dichtmachen.“ Den gastronomischen Betrieb im Erdgeschoss wolle er zwar wiederbeleben, doch habe er bislang noch keinen Pächter gefunden, der seinen – hohen – Ansprüchen genüge. „Zur Not kaufe ich mir ein paar gute Leute zusammen und betreibe die Gastwirtschaft selbst“, sagt der Investor.

Vertrag gekündigt

Das verschachtelte Döhrener Gebäude, 1885 als Teil eines Aussiedlerhofs errichtet, stand nicht unter Denkmalschutz; an vielen Stellen war über die Jahrzehnte an- und umgebaut worden. Viele Prominente tafelten in der „ Gastwirtschaft Fritz Wichmann“, doch vor fünf Jahren schloss das Restaurant seine Pforten. Auf Drängen des Bezirksrats brachte der Rat eine Erhaltungssatzung auf den Weg. Im Februar 2019 erteilte die Stadt Paul Morzynski die Genehmigung zum Errichten eines 6-Millionen-Euro-Neubaus. „Wir hätten auch schon fast angefangen“, erzählt der 69-Jährige. „Aber dann hat der Bauunternehmer erklärt, dass er erst 202o Zeit für das Projekt habe, und daraufhin haben wir den Vertrag gekündigt.“ Jetzt wolle er im Einvernehmen mit der Stadt ein neues Konzept umsetzen: „Aber der Landhausstil soll erhalten bleiben.“

Die Erhaltungssatzung besagt, dass die Kubatur – also die äußere Form – des freistehenden Baukörpers zu bewahren ist. Eine Blockrandbebauung wäre also nicht gestattet. Auch eine Aufstockung würde diesen Rahmen sicherlich sprengen, zudem wäre die an der Hildesheimer Straße stehende Giebelmauer kaum mit einem höheren First in Einklang zu bringen. Wie der Investor die erneuerte Hülle füllt, wäre allerdings seine Sache; so ist ein Restaurant im Erdgeschoss kein Muss. Wie es vonseiten der Stadt heißt, hat sich Morzynski bislang nicht gemeldet, also könne man auch noch nichts zu den geänderten Plänen des Investors sagen.

Von Michael Zgoll