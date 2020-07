Döhren

Wie schwer es manchmal ist, dem Recht zu seiner Geltung zu verhelfen, zeigt sich derzeit in Hannover-Döhren an der Südschnellwegbrücke. Dort an der Willmerstraße haben zahlreiche Unternehmen Werbeanhänger und andere Werbeträger aufgestellt. Im Bezirksrat Döhren-Wülfel wollte die SPD jetzt wissen, was die Stadt Hannover dagegen unternehmen könne. Die Antwort von Stadtbezirksmanagerin Birte Groenigk: theoretisch ganz viel, praktisch herzlich wenig.

Werbeträger blockieren Parkplätze

Nach den Erkenntnissen der Sozialdemokraten schränken die mit Werbung aus ganz unterschiedlichen Branchen bestückten Hänger nicht nur die Sicht beim Abbiegen ein, sondern rauben Autofahrern auch „dringend benötigten Parkraum“. Grundsätzlich, sagt Birte Groenigk, sei das Abstellen von Werbeanhängern im öffentlichen Straßenraum gemäß der städtischen Sondernutzungssatzung nicht gestattet. Hänger ohne Kennzeichen melde der Verkehrsaußendienst dem Abfallwirtschaftsbetrieb Aha, damit dieser die Fahrzeuge beseitigt. Außerdem könnten die Besitzer von Anhängern, die ausschließlich zu Werbezwecken genutzt werden, eine Anzeige kassieren, wenn sie länger als zwei Wochen auf einem Parkplatz stehen blieben.

Anzeige

Doch um das Abstellen von Werbeanhängern zu verhindern und eine Ordnungswidrigkeit anzeigen zu können, erläuterte die Stadtbezirksmanagerin, hätte die Verwaltung intensive und aufwendige Kontrollen mit entsprechender Dokumentation durchzuführen. Es müsse in jedem Einzelfall geprüft werden, ob es sich tatsächlich um einen Werbeträger handelt. „Sobald ein Anhänger auch nur theoretisch zu Transportzwecken genutzt werden kann, darf dies nicht unterstellt werden“, sagte Groenigk, „sondern es muss der ausschließliche Werbezweck und die dauerhafte Platzierung über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen an einer Stelle dokumentiert werden.“

Weitere HAZ+ Artikel

Viel Zeit und Personal nötig

Demzufolge, erläutert die Verwaltungssprecherin, müsste in jedem Einzelfall mehrmals pro Woche eine Kontrolle durchgeführt werden, um „gerichtsfeste Maßnahmen“ herbeiführen zu können. Wie realistisch solche aufwendigen Überprüfungen sind, konnte jeder Bezirksratspolitiker ihrem Schlusssatz entnehmen: „Dies kann nur unter Berücksichtigung der personellen Kapazitäten erfolgen.“

Bezirksbürgermeistern Antje Kellner machte darauf aufmerksam, dass die Reklamehänger am Schnittpunkt von Südschnellweg und Hildesheimer Straße teilweise monatelang abgestellt seien. Und SPD-Bezirksratsfrau Brigitta Miskovic wusste zu berichten, dass ihre mit ihr im Auto sitzenden drei Kinder jüngst geschockt gewesen seien, an der Willmerstraße mit nackten Frauen und Werbung aus dem Rotlichtmilieu konfrontiert zu werden.

Von Michael Zgoll