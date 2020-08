Nord

Die Stadtbahn-Haltestelle namens Hainhölzer Markt existiert bereits seit etlichen Jahren. Der Name war als Vorgriff gedacht – auf ein geplantes Geschäftszentrum mit mehreren Läden für den täglichen Bedarf. Das ist jedoch weiterhin nicht in Sicht, obwohl Stadtverwaltung und Investor vermeintlich seit Langem Gespräche führen und der Bebauungsplan mehrmals kurz vor der Fertigstellung stand. Es wirkt ein wenig absurd: Die Anwohner steigen an einer Brachfläche aus, auf der Autos parken, Unkraut wuchert und sich gelegentlich Müll sammelt. Von einem Hainhölzer Markt als Einkaufszentrum mit Wohnungen, wie Stadtplaner und Investor ihn angekündigt haben, ist nichts in Sicht.

In ihrem neuen Einzelhandelskonzept verfolgt die Stadtverwaltung das Vorhaben dennoch weiter. Sinnvoll wäre es: Bisher fehlen in Hainholz fußläufige Einzelhandelsgeschäfte. In unmittelbarer Nähe entstehen außerdem neue Wohngebäude, deren künftige Bewohner die Anzahl der potenziellen Kunden erhöht. Der Bedarf wächst also. Vielleicht verleiht dies den Planungen nun einen notwendigen Schub. Doch sicher ist das keineswegs. Die Corona-Krise bremst auch den Einzelhandel, der sich Investitionen in neue Standorte nun besonders genau überlegen wird.

Von Bärbel Hilbig