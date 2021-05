Döhren

Im zweiten Jahr in Folge können die Laufwettbewerbe in Hannover und Umgebung pandemiebedingt lediglich in virtueller Form stattfinden – darunter auch der beliebte HAJ-Marathon. Für den Freizeitsportler Norbert Wertheim ist das ein Hindernis, aber kein Grund zum Aufgeben: In diesem Jahr hält er sich stattdessen mit dem „Sparkassen-Laufpass“ fit. Dieser bietet Sportbegeisterten die Möglichkeit, trotz Pandemie an insgesamt 37 Laufevents teilzunehmen – natürlich nur virtuell.

Sportler sind nicht an Tag gebunden

Zwar läuft der Sportler im richtigen Leben, aber es gibt für jeden Wettkampf einen individuellen Start in einem jeweils definierten Zeitraum. Teilnehmer sind also an keinen konkreten Tag oder Zeitpunkt gebunden, sondern können ihre Strecke unabhängig von anderen Läufern absolvieren. Sogar mit eigener Startnummer. Läufer Wertheim hat die bisherigen fünf Veranstaltungen bereits erfolgreich hinter sich. Darunter Läufe durch Bothfeld, Misburg, Altwarmbüchen, Springe und zuletzt den 10-Kilometer-Lauf im Rahmen des Hannover-Marathon-Events. Der 63-Jährige hat sich dabei an der Originalstrecke orientiert: Start- und Endpunkt war das Rathaus. „Natürlich kann so ein individueller Lauf kein Ersatz für den richtigen Marathon sein“, sagt Wertheim, „aber das soll er ja auch gar nicht“. Er sieht das Angebot als Chance, motiviert und aktiv zu bleiben. „Der virtuelle Laufpass ist eine schöne Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten auf dem Laufenden zu bleiben“, sagt der ehemalige Betriebswirt.

Seit Jahrzehnten aktiver Läufer

„Ein Vogel fliegt, ein Fisch schwimmt, ein Mensch läuft“, zitiert Norbert Wertheim die Sportlegende Emil Zátopek und schmunzelt. Wertheim ist bereits seit Jahrzehnten aktiver Langstreckenläufer – im Jahr 1991 hat er am allerersten Hannover-Marathon teilgenommen und seither auch nur wenige verpasst. Sein großes Hobby hat den Hannoveraner unter anderem bereits nach New York, London und Kopenhagen verschlagen, wo er an zahlreichen Laufwettbewerben teilgenommen und daraus Laufreisen, wie er sie nennt, gemacht hat. Seit seinem Ruhestand ist Wertheim zeitlich flexibler und kann somit auch öfter seinem Sport nachgehen. „Momentan laufe ich mehrmals die Woche“, sagt Wertheim, „es macht einfach Spaß, und der Kopf wird an der frischen Luft frei“.

Laufpass-Teilnehmer sammeln Kilometer

Neben den 37 Veranstaltungen im Rahmen des virtuellen Laufpasses sollen unter dem Motto #beatthedate 180.421 Kilometer „gesammelt“ werden. Der 18.04.21 wäre das Datum des HAJ-Hannover-Marathons gewesen, dessen Datums-Zahlen mit gelaufenen Kilometern erreicht werden sollen. Auch bei #beatthedate ist Wertheim aktiv dabei und hat bereits einige Kilometer zurückgelegt. Seit dem 18.04.21 haben alle Sportsfreunde 30 Tage lang die Möglichkeit, ihre gelaufenen Kilometer zu hinterlegen und somit gemeinsam die Zahl zu knacken.

Von Sheila Dierks