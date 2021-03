Burg

Nach dem Altlastenfund auf dem Grundstück der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule fordert der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken eine Wasseranalyse des Stadtbezirks. Die für die Analyse verantwortliche Untere Bodenschutzbehörde (UBB) der Region Hannover kommt jedoch der Forderung nicht nach. Sie sieht keinen Handlungsbedarf und verweist auf die insgesamt 66 Grundwassermessstellen im Bezirk und die Wasserqualität im gesamten Stadtgebiet. Den Fraktionen von SPD und Grünen geht das nicht weit genug. Die SPD möchte in der kommenden Bezirksratssitzung eine erneute Anfrage bezüglich der Grundwasserqualität im Stadtbezirk stellen.

Ein Gutachten aus dem Jahr 2014 belegte bereits die Altlasten auf dem Grundstück der ehemaligen Schule. Doch erst im August vergangenen Jahres wurde der Fall öffentlich, und der Bezirksrat forderte eine aufgeschlüsselte Analyse. Diese sollte neben den Grundwasserständen auch zeitliche Entwicklungen durch Wetter, Klima, die Bebauung sowie die Fließrichtung des Wassers berücksichtigen. Die UBB der Region Hannover begründete ihre Ablehnung mit dem regelmäßigen Grundwassermonitoring, mit dem die Behörde seit 2003 die Wasserqualität im gesamten Stadtgebiet kontrolliert.

„Keine konkreten Hinweise“

Außerdem gebe es keine konkreten Anhaltspunkte, die für eine schädliche Bodenveränderung sprechen, heißt es in der Antwort der Region Hannover an den Bezirksrat. Auch das Altlasten- und Verdachtsflächenkataster der Region Hannover weise keine Eintragungen auf dem Grundstück vor. Die SPD-Fraktion will in der bevorstehenden Bezirksratssitzung weitere Fragen in Bezug auf das Grundwassermonitoring klären. Unter anderem möchte sie die konkrete Vorgehensweise bei einer Grenzwertüberschreitung erfragen.

Mehr als 60 Prozent der Flächen des Grundstücks sind laut einem von der Stadt Hannover in Auftrag gegebenen Gutachten mit Schadstoffen oberhalb der gesetzlichen Grenzen belastet. Es handelt sich dabei hauptsächlich um sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), darunter vor allem Benzopyren, sowie Blei. Viele PAK werden als krebserregend eingestuft. Sie verändern das Erbgut, sind schädlich für Menschen und Umwelt. Das Gutachten liegt dieser Zeitung vor. Der Toxikologe Hermann Kruse vom Institut für Toxikologie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel sagte dazu: „Es handelt sich hier um erhebliche Überschreitungen der Grenzwerte bei krebserregenden Stoffen.“

Eine Belastung des Grundwassers gibt es dennoch laut der Region nicht. Zwischen 13- und dreißigmal untersuche das UBB die Grundwassermessstellen in Herrenhausen-Stöcken pro Jahr und verfüge damit über eine große Anzahl von Einzelanalysen. Allerdings sei eine stadtteilbezogene Auswertung und Analyse allein schon aus fachlichen Gründen nicht möglich. Eine Rolle spielten beispielsweise die Tiefe der Grundwassermessung sowie Stoffe, die durch menschliches Handeln lokal in das Grundwasser gelangen können.

Schmerzmittel im Wasser

Die Qualität des Grundwassers sei von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Neben der Witterung beeinflussten die Bebauungsdichte und Industrie, aber auch Tierexkremente und undichte Kanalisationen die Grundwasserqualität. In Herrenhausen-Stöcken sowie im gesamten nördlichen Gebiet der Stadt Hannover sei beispielsweise flächendeckend der Eisengehalt im Grundwasser erhöht, so die Region. Vereinzelt seien auch synthetische Verbindungen wie Pestizide und fieberhemmende Schmerzmittel im Grundwasser in geringer bis leicht erhöhter Menge nachweisbar.

Von Leona Passgang