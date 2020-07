Radweg zwischen Uni Hannover und Campus Garbsen ist jetzt ausgeschildert

Garbsen/Hannover

Wer von der Leibniz Universität zum Campus Maschinenbau in Garbsen radeln will, muss seit Kurzem nur den kleinen blauen Plaketten folgen. Der knapp zehn Kilometer lange Weg durch Herrenhausen, Leinhausen, Stöcken an der B6 entlang bis nach Garbsen-Mitte ist auf Initiative der Fakultät für Maschinenbau um neue Schilder ergänzt worden – in Richtung Garbsen mit einem kleinen Fahrrad und dem Zusatz „Campus Maschinenbau“, in Richtung Hannover mit dem Logo der Universität.

Studenten müssen zwischen Standorten pendeln

„Der ausgeschilderte Fahrradweg soll dazu beitragen, dass Studierende, die zwischen Garbsen und Hannover pendeln, nicht unbedingt das Auto nehmen“, sagt Stephan Kabelac, ehemaliger Studiendekan und Leiter des Instituts für Thermodynamik (IfT). Seit dem vergangenen Wintersemester ist der Campus Maschinenbau in Garbsen eröffnet. Je nach Semester und Studiengang verbringen die Studierenden der Fakultät für Maschinenbau mehr oder weniger Zeit in Garbsen – zwischen den Standorten wechseln müssen sie in jedem Fall.

Schon vor der Eröffnung des neuen 175 Millionen Euro teuren Campus in Garbsen-Mitte hatten sich Studierende, Mitarbeiter der Universität und Garbsener Politiker für eine gute Radverbindung zwischen Garbsen und der Leibniz Universität eingesetzt. „Das Fernziel bleibt nach wie vor der Radschnellweg zwischen Hannover und Garbsen“, so Kabelac. Die neu ausgeschilderte Strecke sei eine Art Zwischenlösung.

Mit kleinen blauen Plaketten ist der knapp zehn Kilometer lange Radweg ausgeschildert. Quelle: Linda Tonn

Im Herbst 2019 habe man die Strecke abgefahren und die Planung für die neue Beschilderung vorangetrieben, sagt Christof Cleve der bei der Stadt Hannover im Sachgebiet Hauptstraßen zuständig ist. 1800 Euro hat die Landeshauptstadt für die neuen Wegweiser bereitgestellt. Sie wurden größtenteils an bereits bestehenden Schildern angebracht. „Auf dem letzten Abschnitt zwischen B6 und Campus Maschinenbau mussten wir einige Schilder neu aufstellen.“ Tatsächlich führt der Weg an dieser Stelle durch eine Kleingartenkolonie. Als geeigneter Radweg war er zuvor nicht zu erkennen.

Campus im Stadtbild verankert

„Wir sind stolz, dass der Campus Maschinenbau so noch mehr im Stadtbild verankert ist“, sagt Eckard Stasch von der Fakultät. Der Radweg sei auch bereits in Internetportalen, etwa dem Routenplaner Komoot, registriert. Man müsse ihn sich nur auf das Handy herunterladen, so Stasch.

25 Minuten dauert die Fahrt zwischen den beiden Standorten. „Wirklich schneller ist man mit der Stadtbahn auch nicht“, so der neue Studiendekan Matthias Becker. Man hoffe, dass – sobald die Studierenden wieder zum Lernen auf den Campus dürften – etwa die Hälfte von ihnen aufs Rad steige.

Das könnte auch ein gutes Signal für den bereits geplanten Radschnellweg sein. „Der Schnellweg ist weiterhin erstrebenswert“, sagt Andreas Richter von der Stadt Garbsen. Um den genauen Streckenverlauf festlegen zu können, wird derzeit ein Gutachten erstellt. Die Ergebnisse sollen im Herbst 2020 vorliegen.

Von Linda Tonn