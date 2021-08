Hannover

Straßenwahlkampf ist an diesem Sonnabend ein mühsames Geschäft. Die SPD steht am Platz der Weltausstellung und gibt sich Mühe, Aufmerksamkeit zu erregen. Auf dem Pflaster liegt ein großes Banner mit der Region Hannover, Helfer verteilen Prospekte und Kugelschreiber, Steffen Krach stellt sich mithilfe von Mikrofon und Lautsprecher vor. Aber kaum einer der Passanten, die am Sonnabendmittag in der City unterwegs sind, interessiert sich gerade für den Regionspräsidentenkandidaten der SPD.

SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi, Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach (Mitte) und Lars Kelich, Vorsitzender der Ratsfraktion, warten am Platz der Weltausstellung auf Passanten. Quelle: Katrin Kutter

Kommunalwahl in fünf Wochen

In fünf Wochen ist Kommunalwahl, am 12. September werden in Niedersachsen neue Stadt-, Gemeinde- und Ortsräte gewählt, in den meisten Kommunen auch neue Bürgermeister sowie für Hannover ein neuer Regionspräsident oder eine neue Regionspräsidentin. Langsam nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Aber zwei Wochen nach der Kommunalwahl ist Bundestagswahl. Und dafür interessieren sich die Menschen eher, die an diesem Sonnabend an den Ständen vorbeikommen.

Kugelschreiber bleiben liegen

Herrenhäuser Markt: Jens Enders, CDU-Vorsitzender in Herrenhausen, erklärt Roswitha Naepel, welche Wahlen am 12. September anstehen. Quelle: Mathias Klein

Am Herrenhäuser Markt steht Jens Enders in der Nähe des CDU-Sonnenschirms und versucht, die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu verteidigen. Roswitha Naepel ist nämlich stehen geblieben, und die 76-Jährige findet, es müsse mehr für die ganzen Obdachlosen getan werden. Enders, CDU-Vorsitzender in Herrenhausen, gibt sein Bestes, hat aber keinen leichten Stand. Denn jetzt fängt Naepel auch noch mit dem lachenden CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Ahrtal angesichts der Hochwasserkatastrophe an. „Den Stoiber hätte ich besser gefunden, der lacht nicht so“, sagt sie. Dann lässt sich die 76-Jährige noch erklären, was am 12. September alles gewählt wird und wer von der CDU kandidiert.

Aber auch direkt am Herrenhäuser Markt kommt der Wahlkampf an diesem Sonnabend nicht so richtig auf Touren. Obwohl direkt nebenan Wochenmarkt ist, will kaum jemand mit den CDU-Kandidaten ins Gespräch kommen. Und Prospekte und Kugelschreiber sind auch nicht so begehrt.

Fragen zur Mobilität für alte Menschen und zur Landwirtschaft

Frauke Patzke (rechts) erläutert einer jungen Frau aus Burgdorf die Verkehrspläne der Grünen. Quelle: Katrin Kutter

Auf dem Kröpcke haben unter anderem die Grünen aufgebaut, auch sie müssen nicht mit einem Massenandrang fertig werden. Eine junge Frau aus Burgdorf verwickelt Frauke Patzke, die Regionspräsidentenkandidatin der Grünen, in ein Gespräch über Mobilität für alte Menschen und die Haltung der Partei zur konventionellen Landwirtschaft. Ihren Namen will die 27-Jährige nicht nennen, genausowenig wie ein 56 Jahre alter Mann aus der List.

Er klagt, darüber, dass in seinem Stadtteil die Grünen „nicht zu sehen sind“, ganz im Gegensatz zur SPD. Deshalb lässt er sich jetzt am Kröpcke die Pläne der Grünen für Hannover erläutern. Ein anderer Mann ist wohl nicht auf ein Gespräch aus. „Wo bleiben eigentlich die zwei Milliarden Euro, die die Stadt Hannover jedes Jahr verteilen kann?“, fragt er und ist dann auch schon wieder verschwunden.

„Wo bleibt der Altstadt-Flohmarkt?“

Bei Steffen Krach von der SPD geht es an dessen 42. Geburtstag inzwischen gerade darum, warum noch immer kein Altstadt-Flohmarkt stattfinde, die Leute aber ins Stadion dürften und sich in den Geschäften drängten. Und der 79-jährige Passant klagt dann auch noch, dass der Aufzug in der Bahnhofstraße vor Galeria seit Jahren nicht funktioniert.

SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich gibt indirekt zu, dass das Interesse an den Wahlkampfständen noch deutlich wachsen könnte. „Aber die Gespräche, die wir führen, sind gut“, sagt er. Aber wahrscheinlich seien einfach noch zu viele Menschen im Urlaub. So erklären sich auch CDU und Grüne die Zurückhaltung der Passanten.

Von Mathias Klein