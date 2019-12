Hannover

Die Polizei sucht Diebe, die die Bronzefigur „ Liebespaar beim Geschlechtsakt“ des Künstlers Karl-August Orth abtransportiert haben. Das Werk stand auf einer Grünfläche an der Schwemannstraße im Stadtteil Kirchrode.

Abtransport per Karre

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich der Diebstahl bisherigen Erkenntnissen zufolge bereits am vergangenen Wochenende im Zeitraum zwischen Freitag, 29. November, 22 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 22 Uhr, ereignet. Das Kunstwerk ist etwa 60 Zentimeter hoch, einen Meter lang und wiegt rund 100 Kilogramm. Spuren deuteten darauf hin, dass mindestens zwei Täter am Werk gewesen sind. Sie haben die Bronzefigur entweder mit einer Schub- oder einer Sackkarre abtransportiert.

Wert: mehrere tausend Euro

Der 1902 geborene Orth war Bildhauer, Maler und Grafiker. Seine Kunstauffassung passte den Nationalsozialisten nicht; sie bewerteten Teile seines Werkes als entartet. Skulpturen von Orth sind vor allem in Hamburg zu sehen, wo er 1993 starb, aber auch an anderen Orten wie Schloss Gottorf in Lübeck.

Das „ Liebespaar beim Geschlechtsakt“ hat nach Angaben der Polizei einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Kunstwerkes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05 11) 1 09 36 15 an die Polizeiinspektion zu wenden.

Von Bernd Haase