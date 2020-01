Hannover

Eine geänderte Verkehrsregelung verärgert derzeit viele Autofahrer in Hannover, insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr. Wer vom Seelhorster Kreuz kommt und von dort aus über den Bischofsholer Damm Richtung Innenstadt fahren will, braucht vor allem in den Spitzenzeiten Geduld. Denn Autofahrer dürfen von der Zuschlagstraße aus nicht mehr auf beiden Spuren nach links Richtung City abbiegen. Die rechte Spur ist derzeit den Rechtsabbiegern vorbehalten. Das führt immer wieder zu Staus auf der linken Spur und auch zu Hupkonzerten, wenn Autofahrer trotzdem auf der rechten Spur nach links abbiegen, um schneller voranzukommen. Die Zuschlagstraße wird seit Beginn der Bauarbeiten auf der Hans-Böckler-Allee von Pendlern verstärkt als Ausweichstrecke in Richtung Innenstadt genutzt.

Grund für die geänderte Verkehrsführung sind Richtlinien, die das sogenannte zweistreifige Abbiegen auf eine Straße verbieten, wenn zugleich Fußgänger und Radfahrer die Straße überqueren können – wie in diesem Fall auf der Bemeroder Straße. Die Richtlinien seien sinnvoll, erläutert Stadtsprecherin Michaela Steigerwald: Denn bei zwei Linksabbiegerspuren und gleichzeitiger Freigabe für Fußgänger und Radfahrer könne es vorkommen, dass Linksabbieger auf der rechten Spur Fußgänger oder Radfahrer nicht sähen, wenn ein Fahrzeug auf der linken Spur die Sicht versperre.

Änderung der Ampelschaltung ist kompliziert

Darum musste der Verkehr an dieser Stelle vorübergehend neu geregelt werden. Das gilt solange, bis die Steuerung der Ampelanlage erneuert ist. Dann sollen Fußgänger und Radfahrer, die die Bemeroder Straße überqueren, eine eigene Grünphase erhalten. Allerdings sei die Änderung der Ampelschaltung komplizierter als zunächst vermutet, sagt Sprecherin Steigerwald.

Sobald die Programmierung geändert sei, könne wieder auf beiden Spuren der Zuschlagstraße nach links abgebogen werden, verspricht die Sprecherin. Dann soll sich die Situation dort für Autofahrer noch weiter verbessern. Denn Steigerwald verspricht, dass die Wartezeiten an der Ampel generell verringert werden sollen.

Von Mathias Klein