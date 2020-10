Hemmingen/Laatzen/Pattensen/Hannover

Die katholischen Gemeinden verabschieden Pfarrer Thomas Berkefeld, der Propst in Duderstadt ( Landkreis Göttingen) und Dechant im Untereichsfeld wird. Es gibt dazu mehrere Termine.

Auftakt ist am Sonntag, 25. Oktober, 11 Uhr, in der St.-Augustinus-Kirche an der Göttinger Chaussee in Ricklingen. Zur St.-Augustinus-Gemeinde gehören Hemmingen, Pattensen und Ricklingen.

Anzeige

Verabschiedung von Pfarrer Berkefeld

Nach den Verabschiedungen in St. Oliver in Laatzen am Freitag und Sonnabend, 30. und 31. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr sowie in St. Bernward (9 Uhr) und Heilige Engel (11 Uhr), beide am Sonntag, 1. November, ist die Entpflichtung für den 1. November, 16 Uhr, in Laatzen vorgesehen.

Wegen Corona ist die Teilnehmerzahl bei den Gottesdiensten begrenzt. Die Plätze sind mittlerweile alle vergeben. Nähere Informationen zu dem Gottesdienst in Ricklingen gibt es unter Telefon (0511) 12359530 oder per E-Mail an buero.ricklingen@sankt-augustinus-hannover.de. Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch keine öffentlichen Empfänge.

Die liturgische Gestaltung am Sonntag in Ricklingen trägt mit der Auswahl der Lieder die Handschrift von Pfarrer Berkefeld. In St. Augustinus erklingen festliche Musik für Trompete (Reinhard Großer) und Orgel ( Winfried Dahn) sowie Kantorengesang ( Iris Bierschenk), darunter Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Christopher Tambling und Marc-Antoine Charpentier.

Thomas Kellner wird Nachfolger

Thomas Berkefeld hatte im September 2017 die Leitung des Pastoralbereichs Hannover-Süd übernommen, zu dem unter anderem Hemmingen und Pattensen gehören. Zum Pfarrer in Laatzen wurde er bereits 2006 ernannt. Nachfolger von Berkefeld wird Thomas Kellner, zuletzt im bayerischen Freising tätig, allerdings erst im April 2021. Bis dahin übernimmt Pfarrer Heinrich Plochg aus St. Joseph in Hannover-List und -Vahrenwald die Pfarrverwaltung.

Von Andreas Zimmer