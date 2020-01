Hannover

Gesundheitsministerin Carola Reimann hat am Mittwoch einen grundlegend erneuerten Bereich des Vinzenzkrankenhauses in Hannover-Kirchrode in Betrieb genommen. In den neuen Räumen befindet sich die Endoskopie mit einer modernen Sterilisationseinheit, ein Operationsbereich und ein Magnetresonanztomograf. Der Umbau der Räume und die technische Ausstattung hat insgesamt 22 Millionen Euro gekostet, davon hat das Land 9 Millionen Euro übernommen. Reimann betonte, dass das Land in Krankenhäuser investiere, die eine Zukunft hätten, dazu gehöre das Vinzenzkrankenhaus. „Es ist unschwer zu erkennen, dass sich das Vinzenzkrankenhaus immer weiter entwickelt“, betonte sie. Deshalb werde die Klinik auch bei weiteren geplanten Bauten vom Land unterstützt. Ministerin Reimann rief Krankenhäuser und Ärzte dazu auf, sich besser zu vernetzen. Das sei für eine gute Gesundheitsversorgung der Patienten wichtig.

Von Mathias Klein