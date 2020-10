Am Bahnhof Karl-Wiechert-Allee in Hannover sollen mehr Park-and-ride-Flächen geschaffen werden. Einen entsprechenden Antrag hat der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld einstimmig verabschiedet.

