Hannover

Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie überschneiden sich derzeit. Wegen des weltweiten Infektionsgeschehens gilt in Deutschland noch immer die sogenannte Coronavirus-Einreiseverordnung. Sie regelt unter welchen Bedingungen Menschen nach Deutschland reisen dürfen. Doch welche Folgen haben die pandemiebedingten Vorgaben für Geflüchtete, die nun nach Hannover kommen wollen? Denn derzeit sind in der Ukraine nur rund 35 Prozent der Menschen mit in der EU zugelassenen Vakzinen vollständig geimpft.

Ukraine ist kein Hochrisikogebiet mehr

Laut des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) gestatten die Empfehlungen des EU-Rats zur Beschränkung von Reisen in Europa die Einreise von Personen, „die internationalen Schutz oder Schutz aus anderen humanitären Gründen benötigen“. Außerdem verweist das BMI darauf, dass die Ukraine seit dem 27. Februar nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft ist.

Somit bestehe für Einreisende nur eine allgemeine Testpflicht vor der Einreise, aber keine Quarantäne- und Anmeldeerfordernis. „Die Bundespolizei wird bei Kriegsflüchtlingen und Vertrieben pragmatisch mit der Situation umgehen“, heißt es weiterhin auf der Webseite des BMI. Demnach könnten Geflüchtete bei der Einreise an der Grenze einen Test machen.

Geflüchtete können sich in Niedersachsen impfen lassen

Zu den ersten Stationen vieler Neuankömmlingen in Niedersachsen gehört außerdem die Landesaufnahmebehörde. Dort würden die Menschen erfasst und erhielten eine medizinische Erstuntersuchung so die Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Teil dessen sei gegebenenfalls auch eine Corona-Schutzimpfung. Dann erfolge die Verteilung auf die Kommunen.

Von Nina Hoffmann