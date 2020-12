Laatzen

Die Immobilien der Deutsche Wohnen in Laatzen-Mitte haben einen neuen Eigentümer: Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen LEG Immobilien hat insgesamt 766 Wohnungen mit mehr als 2000 Bewohnern in Laatzen übernommen, darunter die Wohnscheibe am Marktplatz, aber auch Immobilien an der Pestalozzistraße, Pettenkoferstraße und Marktstraße.

Wie erst jetzt bekannt wurde, erfolgte der Deal bereits im Juni dieses Jahres. Die LEG hat seinerzeit bundesweit 7500 Wohnungen im Norden und Südwesten Deutschlands von der Deutschen Wohnen erworben. Dazu zählen neben Laatzen auch Bestände in Hannover, Langenhagen, Braunschweig, Flensburg, Köln, der Region Rhein-Neckar und in Koblenz. In Hannover betrifft die Übernahme den Stadtteil Mühlenberg, wo 300 Wohnungen mit 1000 Mietern unter anderem in der Leuschner-, Bonhoeffer- und Goerdelerstraße ihren Besitzer wechseln. In Langenhagen sind es 149 Wohnungen mit rund 500 Mietern.

„Für die Mieter ändert sich erst einmal nichts“

Nach der Einigung musste zunächst die Entscheidung der Kartellbehörden abgewartet werden. Der Besitzübergang erfolgte erst Anfang November. Die Mieter seien über den Wechsel informiert, bestätigt LEG-Sprecher Mischa Lenz auf Anfrage. „Für die Mieter ändert sich generell erst einmal nichts.“ Zu möglichen Sanierungsarbeiten oder zu Mieterhöhungen äußert sich das Unternehmen noch nicht konkret. „Wir betrachten erst einmal die Gesamtsituation, analysieren diese und schauen insbesondere, wo Optimierungsbedarf und -potenzial besteht – gerade auch in Bezug auf mögliche Verbesserungen für unsere Kunden“, sagt Lenz. „Erst dann gehen wir in die Umsetzung, beauftragten konkrete Maßnahmen und tätigen Investitionen.“

Dabei wolle man auch die Kaufkraft der Mieter an den unterschiedlichen Standorten berücksichtigten. „Wir scheren nicht alle Quartiere über einen Kamm. An einkommensstärkeren Standorten haben die Mieter oft höhere Ansprüche an ihr Zuhause, sodass wir dort mehr modernisieren sollten als an einkommensschwächeren Standorten.“ Die Durchschnittsmiete im LEG-Bestand im Raum Hannover/ Laatzen liege derzeit bei monatlich 5,94 Euro pro Quadratmeter.

Noch keine Festlegung zu Sanierung und Mieten

Mieter hatten sich zuletzt wiederholt über die Zustände insbesondere in der sogenannten Wohnscheibe am Laatzener Marktplatz, aber auch in Immobilien an der benachbarten Marktstraße beklagt. Die Galerie der Wohnscheibe ist seit mehr als einem Jahr eingerüstet, um zu verhindern, dass Fassadenteile herunterstürzen. Beschwerden gab es unter anderem auch wegen Verunreinigungen, wildem Müll und defekter Fahrstühle. Zu möglichen Instandsetzungen gibt die LEG ebenfalls noch keine Auskunft. „Wir müssen zunächst den Sachverhalt prüfen und dann schauen, wie genau wir weiter vorgehen“, sagt Lenz. Es habe aber bereits erste Gespräche mit der Stadt Laatzen gegeben, man stimme sich bezüglich der künftigen Entwicklung ab.

Dies bestätigt auch Bürgermeister Jürgen Köhne nach einem ersten Gespräch mit LEG-Vertretern im Dezember. „Wir hoffen für die Bewohner als auch für die Entwicklung im Innenstadtbereich, dass der Eigentümer die Verantwortung für die Immobilien tatsächlich übernimmt“, berichtet Köhne. Bei dem Erstgespräch habe er einen positiven Eindruck gewonnen. Die LEG habe zumindest angekündigt, sich mit den Gebäuden zu beschäftigen. „Es ist ihnen bewusst, dass mit den Häusern etwas passieren muss – allein, wenn man an das Thema Verkehrssicherheit denkt.“ In welchem Umfang und mit welcher Tiefe, sei aber nicht besprochen worden.

Viele Eigentümerwechsel

Die Laatzener Bestandsimmobilien, die zu einem großen Teil aus den Siebzigerjahren stammen, hatten in den vergangenen Jahren wiederholt den Besitzer gewechselt. Von der gewerkschaftseigenen Neuen Heimat gingen sie zunächst an die Gewerkschaftsholding BauBecon über, bevor die Immobiliensparte des italienischen Pirelli-Konzerns sie 2007 übernahm. Nach der Umbenennung in Prelios im Jahr 2010 erwarb die britische Barclays-Bank das Unternehmen Ende 2011 und verkaufte es 2012 an die Deutsche Wohnen weiter.

Die LEG Immobilien ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Das Unternehmen geht aus der Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen hervor, die 1970 bei einem Zusammenschluss mehrerer gemeinnütziger Wohnungsunternehmen gegründet wurde. 2008 wurde das bis dahin landeseigene Unternehmen verkauft – eine Entscheidung, die in NRW bis heute umstritten ist. Nach der Privatisierung folgte 2013 der Börsengang.

Heute verfügt die LEG nach eigenen Angaben über rund 145.000 Mietwohnungen, darunter ein großer Teil in Nordrhein-Westfalen. In Hannover gehörten vor dem Neuerwerb bereits 70 Wohneinheiten zum Bestand.

Die Deutsche Wohnen nennt strategische Gründe für das Geschäft: „Der Verkauf unterstreicht unsere Strategie, ein Portfolio in den deutschen Wachstums- und Ballungszentren zu formen und sichert uns gleichzeitig die Liquidität für weitere Investitionen“, so Vorstandschef Michael Zahn. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin habe die Deutsche Wohnen in Laatzen und Langenhagen ihren gesamten Bestand verkauft, in Hannover und Braunschweig hingegen nur einen Teil der Wohnungen.

Von Johannes Dorndorf