Linden-Nord

Nach mehr als drei Jahrzehnten schließt die Lindener Kultkneipe Café Kalah. Am Mittwoch, 30. September, gibt es für Besucher die letzte Möglichkeit, von dem Restaurant und seinen Mitarbeitern Abschied zu nehmen. Das Lokal soll anschließend vollständig umgebaut werden. Neuer Mieter wird das vietnamesische Restaurant Mr. Thang, das vor wenigen Monaten seinen bisherigen Standort in der Limmerstraße geschlossen hatte. Aber den Stammgästen und Freunden des Kalah bleibt ein wenig Hoffnung. Ein langjähriger Barkeeper plant, das Traditionslokal an anderer Stelle weiterzuführen.

Jahrzehnte voller Erinnerungen

Zur Galerie Über drei Jahrzehnte gab es das Café Kalah in der Lindener Velberstraße – aber Ende September ist Schluss . Stammgäste schätzten den urigen Charme der Kneipe, die für ihre Liebhaber viel mehr war als das.

Besucher des Café Kalah werden das ikonische Wandbild der riesigen Sphinx, die abgegriffenen „Spiegel“-Magazine und die Tageszeitungen neben dem Tresen in Erinnerung behalten. Die Lichtkegel der tief hängenden Lampenschirme, wie sie gerade genug warmes Licht geben, um die Speisekarte zu studieren – die die Stammgäste ohnehin auswendig kennen, weil sie sich eigentlich nie geändert hat. Die Spaghetti Kalah, der beliebte Salat mit gebackenem Schafskäse und Senf-Dressing oder die hausgemachte Lasagne. Wie die Einrichtung des Kalah haben sie sich nie verändert.

„Es hat einfach dieses Nostalgische, gerade weil nie umgebaut wurde und man hier so viele alte Lindener trifft“, beschreibt Stammgast Fritz-Walter Maas seinen Abschiedsschmerz. Wie das Café Safran, das Notre Dame oder das Fischers zählte das Kalah viele Jahre zu den festen Größen der Lindener Gastro-Szene. Wann genau es eigentlich eröffnet hat, weiß auch die derzeitige Besitzerin nicht mehr. „Ganz früher war hier mal ein Grieche“, erinnert sich Stammgast Günther Möhrmann (78).

Gabriela und Fritz-Walter Maas werden als Stammgäste das Café Kalah vermissen. Die Ur-Lindener würden sich freuen, wenn die Kneipe an anderer Stelle wiedereröffnet. Quelle: Mario Moers

Die neue Gastro-Szene

Ursache für das Ende des Kalah ist, entgegen vieler Vermutungen, nicht die Corona-Pandemie. Vor vier Jahren hatten die langjährigen Betreiber die Geschäftsleitung ihrer Tochter Aspara Sert übertragen. Die aber will sich nun stärker auf ihr Studium der Biochemie konzentrieren. „Außerdem hat sich zuletzt das Publikum in Linden sehr verändert. Die Leute verwechseln eine Kneipe mit Nobelrestaurants“, sagt die 25-Jährige. Der rasche Wandel, der beinahe wöchentlich neue Konzept- und Trend-Restaurants wie Pilze (mit begrenzter Haltbarkeit) aus dem Boden schießen lässt, habe die angestammte Gastro-Szene überholt.

Großes Wandgemälde

Die Einrichtung des Café Kalah blieb über lange Jahre unverändert. Quelle: Mario Moers

Die Sphinx an der Wand Das ikonische Wandgemälde einer Sphinx ist ein Kennzeichen des Café Kalah. Das Motiv entstammt einer historischen Werbung der Ed Laurens Zigarettenfabrik. Diese wurde 1887 in Alexandria ( Ägypten) gegründet, unterhielt seit den Zwanzigerjahren auch Werke in Wiesbaden, Bremen und München. Das verwendete Sphinx-Motiv fand unter anderem Verwendung auf Zigarettenpackungen der Mark Cigarettes Laurens.

Neustart gegenüber?

Eine Fortsetzung plant derweil Kalah-Barkeeper Resa P.. Der ehemalige Geschäftsführer des geschlossenen Bistro Hatz auf der Limmerstraße würde das Konzept der Kneipe gerne an anderer Stelle erhalten. Konkret liebäugelt er mit dem leerstehenden Tauchgeschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Ich würde das Kalah gerne fortführen, so wie es die Stammgäste kennen und lieben“, sagt er.

Das Café Kalah in der Velberstraße 5 ist am Mittwoch, 30. September, ab 16 Uhr geöffnet.

Von Mario Moers